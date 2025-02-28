Одні з найцікавіших та найсильніших номінацій цьогорічного «Оскара» є мультфільми, кожен з яких пасує і дітям, і дорослим. Маємо цього року п’ять цікавих історій, п’ять їх надзвичайний втілень. По суті тут немає абсолютного фаворита, усі фільми мають чимало нагород. Проте основна боротьба, ймовірно, розгорнеться між «Історією робота» та «Потоком». Але це не точно. Розповідаємо детальніше.

«Потік. Останній кіт на Землі»

Нестримний потік води поставив від загрозу життя кожної живої істоти на планеті. Чорний кіт довго шукав найвищу суху місцинку, аж поки не потрапив у човен, яким вправно керує капібара. Згодом до них долучилися лемур та золотистий ретривер. Учотирьох вони вирушили у подорож. Довгий шлях у пошуках кращого місця навчив тварин чудово керувати човном, знаходити їжу та розуміти одне одного. Казкової краси пейзажі змінюються, поки тварини плавають, пірнають, ледь не тонуть, видряпуються, бігають та стрибають.

Фільм латвійського режисера Ґінца Зібалодіса презентували на Каннському кінофестивалі 2024 року у програмі «Особливий погляд». Фільм виборов нагороди на Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів в Ансі, зокрема за кращий повнометражний фільм та приз глядацьких симпатій.

У фільмі немає слів, тільки реальні звуки тварин. Тому дивитись його буде цікаво не лише дітям та дорослим, але і їхнім псові та котові (перевірено).

Фільм можна подивитись у кінотеатрах.

«Дикий робот»

Мультфільм, знятий за мотивами однойменного бестселера Пітера Брауна, розповідає про пригоди робота Rozzum 7134, скорочено «Роз». Роз зазнала аварії та опинилась на безлюдному острові. Тепер їй доведеться пристосуватися до суворих умов навколишнього середовища, поступово налагодити стосунки з тваринами на острові та навіть замінити батьків осиротілому гусеняті.

Неймовірно зворушливий мультфільм від студії DreamWorks Animation, яка уже анонсувала продовження картини.

Фільм можна подивитись на стрімінгових платформах.

«Думками навиворіт 2»

Нова анімаційна стрічка від студії Pixar «Думками навиворіт 2» стала найприбутковішим мультфільмом усіх часів. Раніше рекорд належав мультфільму «Крижане серце 2». Він утримував лідерство останні п'ять років. Збори сиквелу «Думками навиворіт 2» вже склали 1,51 млрд доларів – при тому, що прокат картини все ще триває.

«Думками навиворіт 2» стане продовженням мультфільму 2015-го року, який називають одним із найкращих фільмів студії. Картина отримала чимало нагород, зокрема й «Оскар». Перший фільм зняв режисер Піт Доктер, режисером другого є Келсі Манн, а сценаристкою залишилась Мег Лефов.

Оригінальний мультфільм розповідав про 11-річну дівчинку Райлі та її п’ять емоцій – Радість, Печаль, Огиду, Страх і Гнів. У продовженні головна героїня уже стала підлітком. Під час святкування свого 13-го дня народження дівчинка зустрічає шосту емоцію: Тривожніть. Прем'єра другої частини фільму очікується у червні 2024-го.

Фільм можна подивитись на Sweet TV.

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«Мемуари равлика»

Ця історія розповідає про меланхолійну Грейс Пудель, яка полюбляє колекціонувати фігурки равликів та читати романи про кохання. Події відбуваються у 1970-х роках в Австралії. Смерть батька, коли Грейс була ще дитиною, розлучає її з братом-близнюком Гілбертом, занурюючи у спіраль тривоги та страждань. Однак надія повертається, коли вона зустрічає ексцентричну стареньку жінку на ім'я Пінкі, сповнену рішучості та любові до життя, з якою у неї зав'язується довга дружба, яка змінить їх обох назавжди. Режисером є Адам Бенжамін Елліот.

Фільм можна подивитись на стрімінгових платформах.

«Воллес і Ґроміт: Перната відплата»

У новій повнометражній пригоді «Воллес і Ґроміт: Перната відплата» («Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl») легендарний тандем повертається до глядачів після 15 років перерви. Знову поруч із ними з’являється хитрий злодій-пінгвін Пернатій Мак-Ґро (Feathers McGraw), який тепер долучається до розумного гнома – найсвіжішого винаходу Воллеса – і намагається підставити зухвалого винахідника та його вірного пса. Фанати називають цей фільм «ностальгічним святом», де можна помітити делікатні референси з попередніх епізодів – від «Великого вихідного» до «Прокляття кролика-перевертня». Разом з тим «Перната відплата» вдало реагує на сучасність: тут і хакерські трюки, і маніпуляції з цифровими системами, що ідеально пасують під обережну сатиру на надмірну залежність людей від ШІ.

Режисер Нік Парк – чотириразовий володар «Оскара» й один з творців Aardman Animations.

Фільм можна подивитись на стрімінгових платформах.