«Порцелянова війна» має вже близько 50 перемог та відзнак на міжнародних кінофестивалях і преміях

Єдиний фільм, що має стосунок до України, потрапив до номінації «найкращий повнометражний документальний фільм». Це «Порцелянова війна» американського режисера Брендана Белломо та українця Слави Леонтьєва. Цікаво, що для обидвох режисерів фільм став дебютом. Слава Леонтьєв – художник-графік, який працює з порцеляною й став одним з героїв стрічки. А американський кінематографіст Брендан Белломо займався візуальними ефектами.

Світова прем’єра стрічки спільного виробництва США, України та Австралії відбулась на кінофестивалі Sundens (2024), де фільм отримав Ґран-Прі журі конкурсу американської документалістики.

Загалом «Порцелянова війна» має вже близько 50 перемог та відзнак на міжнародних кінофестивалях і преміях, зокрема на кінофестивалях у Карлових Варах, у Сан-Франциско, Клівленді, Сіетлі, на фестивалі документального кіно Hot Docs, премії Cinema Eye Honors та інших. Крім того, фільм увійшов до списку 10 найкращих документальних стрічок 2024 року від Deadline. А нещодавно стрічка отримала премію Гільдії режисерів США (DGA Awards).

За сюжетом, попри гул винищувачів та постійні обстріли три харківські художники продовжують творити мистецтво. Серед руїн вони знаходять красу, що доводить – людську жагу до життя неможливо знищити навіть в умовах терору.

В український прокат картина вийде 6 березня, коли уже стануть відомі результати «Оскара».

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Наразі букмекери оцінюють шанси на перемогу наступним чином:

«Немає іншої землі» – 55,56%

«Цукрова тростина» – 23,23%

«Порцелянова війна» – 19,19%

«Щоденники чорної скриньки» – 1%

«Саундтрек до державного перевороту» – 1%

«Іншої землі немає» (No Other Land) вважається у цій категорії фаворитом. Він має в активі уже чимало перемог. Картина режисерів Ювала Абрахама, Базеля Хамдама Баллала та Речел Зор – історія про переселення палестинців на західному березі річки Йордан.

Молодий палестинський активіст на ім'я Базель з дитинства чинив опір переміщенню палестинців в Масафер Ятта. Він дружить з Ювалем, єврейським ізраїльським журналістом, який допомагає йому в його боротьбі. Світова прем’єра фільму відбулась на минулорічному Берлінале, де отримала нагороду. Загалом вона має 62 перемоги на міжнародних фестивалях та преміях.

Фільм «Цукрова тростина» (Sugarcane), знятий режисерами Джуліаном Брейвом та Емілі Кассі, розповідає про школи-інтернати в Канаді. Ця робота, що проливає світло на темну сторінку канадської історії, здобув нагороду кінофестивалю «Санденс» за найкращу режисуру американського документального фільму (там він поступився «Порцеляновій війні», яка отримала Гран-прі).

Документальний фільм зосереджується на моторошній знахідці: анонімних могилах, знайдених на місці колишньої школи-інтернату для корінних мешканців у Канаді, що колись належала католицькій церкві, після багатьох років мовчання про насильство, якого зазнали багато дітей у системі.

«Щоденники чорної скриньки» (Black Box Diaries, режисер Шорі Іто). В Японії лише чотири відсотки справ про зґвалтування насправді розглядаються системою правосуддя. Саме на цьому тлі розгортається історія японської журналістки Шіорі Іто. У 2015 році Іто ґвалтує впливовий журналіст. Коли вона повідомляє про злочин, їй кажуть, що для порушення кримінальної справи недостатньо доказів, і вона змушена дивитися на це крізь пальці, оскільки злочинця захищають як поліція, так і політики, включаючи прем'єр-міністра Абе. Жінка вирішує розпочати цивільну справу, написати книгу і зафіксувати свою тривалу боротьбу у візуальному щоденнику.

Фільм отримав 20 перемог та 34 номінації на міжнародних преміях та конкурсах. Зокрема, був номінований на премію BAFTA 2025.

«Саундтрек до державного перевороту» ((Soundtrack to a Coup d'Etat) – стрічка режисера, бельгійського мультимедійного художника Йохана Гримонпре, яка розповідає про один з епізодів Холодної війни. У центрі уваги режисера – протест американських джазових музикантів Еббі Лінкольна та Макса Роуча, які увірвалися на засідання Ради Безпеки ООН, щоб висловити своє обурення вбивством конголезького лідера Патріса Лумумби.

Фільм має 14 нагород міжнародних фестивалів та премій, зокрема стрічка отримала одразу дві номінації на премію Європейської кіноакадемії.

Нагадаємо, минулого року у цій номінації перемогла картина Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі».