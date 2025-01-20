У новій повнометражній пригоді «Воллес і Ґроміт: Перната відплата» («Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl») легендарний тандем повертається до глядачів після 15 років перерви. Знову поруч із ними з’являється хитрий злодій-пінгвін Пернатій Мак-Ґро (Feathers McGraw), який тепер долучається до розумного гнома – найсвіжішого винаходу Воллеса – і намагається підставити зухвалого винахідника та його вірного пса. Прем’єра «Пернатої відплати» відбулася на AFI Fest восени 2024 року, потім показ фільму на BBC на Різдво зібрав шалену аудиторію у Великій Британії, з 3 січня 2025 року стрічка стала доступною для онлайн-перегляду. Критики хвалять стрічку за «добру стару» пластику Аardman, вірність традиціям, а також актуальні теми про зловживання штучним інтелектом.

А фанати називають цей фільм «ностальгічним святом», де можна помітити делікатні референси з попередніх епізодів – від «Великого вихідного» до «Прокляття кролика-перевертня». Разом з тим «Перната відплата» вдало реагує на сучасність: тут і хакерські трюки, і маніпуляції з цифровими системами, що ідеально пасують під обережну сатиру на надмірну залежність людей від ШІ.

Нині створення пластилінової анімації – це мікс традиції й ультрасучасних методів. Спочатку виліплюють оригінальну форму з пластиліну, потім відливають її у силіконі й розташовують на сталевому каркасі. Аби зберегти «ручний» вигляд, поверх силікону навмисно залишають нерівності, які нагадують про класичну пластику анімації. Щоб показати унікальні емоції Воллеса, аніматори виготовили на 3D-принтері десятки змінних ротів, очей та брів. Масовку (як-от загін Норботів) часто знімають багатошарово: один ряд фігур – окремо, потім зсувом камери й монтажем примножують гномів у кадрі. Деякі деталі, на кшталт пролитого молока або віддалених натовпів, створюють за допомогою CGI (згенеровані комп’ютером), та загалом все лишається максимально «ручним».

Як створювався проєкт, чому роботизований гном перетворився на головну загрозу й чи можуть технології витіснити ручну працю аніматорів? Про це розповів режисер Нік Парк, чотириразовий володар «Оскара» й один з творців Aardman Animations.

Режисер Нік Парк, чотириразовий володар «Оскара» (фото Aardman Animations)

Ніку, ви повертаєте Воллеса і Ґроміта після тривалої перерви. Історія про розумного гнома зародилася ще під час попереднього фільму?

Так, ідея виникла фактично на фінальних етапах роботи над «Воллесом і Ґромітом: Прокляття кролика-перевертня» у 2005 році (премія «Оскар» за кращий повнометражний анімаційний фільм, єдиний британський мультфільм, що отримав таку нагороду, друге місце у списку найкасовіших мультфільмів, створених за допомогою покадрової анімації, – ред.). Часто, коли робиш один проєкт, одразу з’являються думки для наступного. Ми завжди жартували про гномів, які у світі Воллеса і Ґроміта стають несподіваним тлом для жартів. Якось подумалося: а що, як Воллес створить гнома-робота, який допомагатиме Ґромітові в саду, а потім цей гном зламається й обернеться проти них? Це було б смішно, але тоді не вистачало мотивації для лиходійства. І згодом зрозуміли – це ідеальний шанс повернути Пернатія Мак-Ґро, нашого знаменитого злодія-пінгвіна.

Ви раніше казали, що хотіли «влучно» повернути цього злодія, щоб не перетворювати його на простого камео. Як виник задум саме помсти через гнома?

Пернатій Мак-Ґро – один із найулюбленіших лиходіїв серед шанувальників Воллеса та Ґроміта, він відомий з «Небезпечних штанів» (The Wrong Trousers, 1993). Нам давно пропонували його «реанімувати», проте не було слушної нагоди. Коли ж ми розглядали сюжет про роботизованого помічника, постало питання – а яка ж мотивація? І тут влучно сяйнула ідея: це ж може зробити Пернатій, щоб насолити старим ворогам! Так ми вже не лише показуємо, як Воллесу та Ґромітові дошкуляє зламана машина, а й додаємо справді підступного злочинця, який примудряється керувати гномами із-за ґрат.

У фільмі чітко простежується натяк на загрозу бездумної автоматизації. У вас була мета зробити мультфільм саме на тему небезпек ШІ й технологій?

Ми хотіли дослідити, що відбувається, коли людина нехтує своїми вміннями й покладається на інновації, не задумуючись про наслідки. Воллес у нас завжди захоплено вигадує механізми, які полегшують життя, але не помічає, що ті ж нудні побутові справи іноді приносять справжній затишок чи навіть гордість. Ми не кажемо, що розумні пристрої – це зло. Але показуємо, як легко людина може стати заручником власного винаходу, якщо не приділяти уваги моральному аспекту справи чи принаймні здоровому глузду.

Робота над анімаційним фільмом (фото Aardman Animations)

Для студії Аardman теж характерна боротьба між ручною працею та технологіями. Ви залучаєте CGI до створення лялькової анімації чи старанно залишаєте все максимально олдскульним?

Ми постійно балансуємо: десь використовуємо комп’ютерну графіку для фону чи окремих спецефектів, особливо коли треба показати масштабну сцену із загоном гномів. Проте принцип залишається – головними є ляльки, виліплені з пластиліну чи створені з каркасів. Дотик рук і справжнє світло на реальних декораціях – це те, що вирізняє Аardman. Схоже, наша аудиторія відчуває: так, це зробили живі люди, а не машина.

Чому ви вирішили саме зараз робити повнометражку, адже минуло чимало часу від «Прокляття кролика-перевертня» (2005)?

Після того фільму я зосередився на коротших історіях і спінофах: «Баранчик Шон» та інші. Повнометражне кіно – дуже складний процес, ти організовуєш десятки паралельних блоків знімання (міні-декорацій), тримаєш у голові загальну координацію, а все це ще й супроводжується постійними правками сюжету. Коли з’явилася ідея із гномом та поверненням Пернатія – все стало на свої місця. Ми зрозуміли, що маємо достатньо історії саме для повнометражки.

Робота над анімаційним фільмом (фото Aardman Animations)

Глядачі хвилювалися, чи не «розчинився» британський колорит через стримінг. Схоже, що ні?

Я теж хвилювався, що нас почнуть просити адаптувати гумор. Але потрібен був лише якісний сюжет – цікавий і дітям, і дорослим у різних країнах. Ми не приховували англійську специфіку – філіжанки чаю, садочки, всі ці дрібні звички Воллеса і Ґроміта. Глядачі в усьому світі цінують щирість, і ми намагалися зберегти її.

Що б ви порадили молодим аніматорам, які захоплюються і вашим стилем, і цифровими новинками?

Не бійтеся поєднувати методи. Важливо лишитися щирим у своїй історії та персонажах. Якщо вам подобається ретро-стиль, і ви хочете бачити сліди пальців на глині, – йдіть цим шляхом, його не замінити повністю на комп’ютерну анімацію. А якщо хочеться відкривати для себе CGI чи працювати з VR – будь ласка, експериментуйте. Головне, щоб історія звучала правдиво, а герої викликали емоції.

Кадр з фільму (фото Aardman Animations)

На запитання, чи будуть нові пригоди, Нік Парк жартує: «Ідей завжди повно, але Воллес і Ґроміт мають право й на відпочинок». Утім, режисер не заперечує можливості чергового короткого епізоду чи навіть повнометражки, якщо виникне ідея, яка справді зачепить. «Аardman Animations» також продовжує розвивати інші проєкти: «Баранчик Шон», «Втеча з курника» (у 2023 році вийшов сиквел) та різні експериментальні короткометражки.

«Воллес і Ґроміт: Перната відплата» – це водночас і теплий спогад про улюблених персонажів дитинства (чи юності), і добротний самостійний мультфільм на тему відповідальності винахідника за те, що він створює. Тут переплелися ретельна ручна робота, якої дедалі менше бачимо на екранах; тонка британська іронія над нескінченними лайфгаками; і, зрештою, нагадування про людяність – адже Воллес і Ґроміт розкривають, як важливо мати поруч того, хто тебе підтримає.

Нотатки аніматора: як створити незабутнього лиходія

Зовнішність має бути показовою. У випадку з Пернатієм – це абсолютно мінімалістичне обличчя, лише крихітні очі-намистинки, проте завдяки ретельній анімації та вивіреним паузам (присіданням, нахилам голови) пінгвін видається напрочуд зловісним.

У випадку з Пернатієм – це абсолютно мінімалістичне обличчя, лише крихітні очі-намистинки, проте завдяки ретельній анімації та вивіреним паузам (присіданням, нахилам голови) пінгвін видається напрочуд зловісним. Нестандартна зброя. Червона гумова рукавичка, яку Пернатій натягує на голову, здається абсурдною деталлю, проте миттєво впадає в око й запам’ятовується.

Червона гумова рукавичка, яку Пернатій натягує на голову, здається абсурдною деталлю, проте миттєво впадає в око й запам’ятовується. Мінімум слів. Іноді мовчазні персонажі навіть лякають більше, ніж балакучі. Пернатій не промовляє ані слова, що лише посилює його холодну впевненість.

Іноді мовчазні персонажі навіть лякають більше, ніж балакучі. Пернатій не промовляє ані слова, що лише посилює його холодну впевненість. Фірмові «гачки». У кожного культового лиходія має бути річ чи жест, який відразу з ним асоціюється. Для Пернатія це та сама рукавичка-перука і схильність нишком спостерігати, ніби він завжди на крок попереду.

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Нотатки аніматора: організація знімального процесу