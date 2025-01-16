Цього тижня кінопрокат може потішити глядачів дуже різним кіно. Від сімейного фільму про ведмедика Паддінгтона до еротичного трилера з Ніколь Кідман. Розповідаємо про найцікавіше.

«Пригоди Паддінгтона у Перу»

Paddington in Peru , режисер Дагал Вілсон, на головному фото

Фільм «Пригоди Паддінгтона в Перу» – третя частина історії про наймилішого ведмедика у світі. І заразом – найуспішнішої британської кінофраншизи, перші два фільми якої зібрали в усьому світі близько 500 млн доларів.

Нова історія починається з того, що ведмедик у Лондоні отримує листа від черниці, яка керує перуанським Будинком для літніх ведмедів, де мешкає його тітка, ведмедиця Люсі. Черниця пише Паддінгтону, що Люсі дуже за ним сумує. Тож Паддінгтон і родина Браунів, котра прихистила його в Англії, вирушають за океан, щоб навідати стареньку. Але на місці дізнаються, що Люсі… зникла з будинку для літніх ведмедів, відправившись у загадковий квест. Щоб її відшукати, їм доведеться поплисти Амазонкою у глиб джунглів, для чого вони винаймають річковий катер під управлінням харизматичного капітана та його чарівної доньки. Але невдовзі пошуки тітоньки трансформуються у пошуки цілого зниклого міста – міфічного Ельдорадо.

До своїх ролей у нових «Пригодах Паддінгтона» повернуться улюблені актори: сімейство Браунів у складі Г’ю Бонневіль («Аббатство Даунтон»), Мадлен Гарріс і Самуель Джослін. Щоправда, тепер маємо нову місіс Браун: замість Саллі Гокінс її грає Емілі Мортімер («Мері Поппінс повертається»). І ще до акторського складу долучилися дві суперзірки: володарка «Оскару» Олівія Колман, яка зіграла черницю, та Антоніо Бандерас у ролі капітана.

Сюжет ґрунтується на оповіданнях Майкла Бонда. Докладніше про Паддінгтона можна прочитати тут.

«Хороша погана дівчинка»

Babygirl, режисерка Галіна Райс

Світова прем’єра еротичного трилера «Хороша погана дівчинка» відбулась на цьогорічному Венеційському кінофестивалі. За роль у цьому фільмі 57-річна Ніколь Кідман отримала приз за найкращу жіночу роль.

Вона зіграла авторитарну керівницю міжнародної корпорації Ромі, яка закручує роман зі своїм стажером Семюелем. Їхні стосунки порушують корпоративну етику. Крім того, хлопець набагато молодший за давно одружену головну героїню. Проте вони не можуть протидіяти пристрасті та разом досліджують питання сексуальності, влади та домінування в сучасному світі корпоративної культури.

Окрім Кідман, у фільмі зіграли Гарріс Дікінсон («Трикутник смутку», «Чаклунка»), Софі Вайлд («Говори до мене») та Антоніо Бандерас («Шкіра, в якій я живу»). Так що цьогоріч Бандераса можна побачити у будь-якому віці.

«Випадкова розмова»

Daddio, режисерка Крісті Голл

Вийшовши з аеропорту імені Кеннеді, дівчина (Дакота Джонсон) замовила таксі. Мовчазний смуток одразу ж порушив водій Кларк (Шон Пенн). Легка світська розмова ні до чого не зобов’язувала, пасажирка у будь-яку мить могла її припинити, але діалог продовжився. Від загальних тем перейшли до більш особистих. Зазвичай дорога від аеропорту до Мангеттену, де живе дівчина, займає близько години. Через аварію на дорозі їхати довелося набагато довше. Зрештою, відверта розмова із таксистом це спроба знайти відповіді на питання, які давно турбують. Ця драма є режисерським дебютом сценаристки Крісті Голл. Сценарій було написано ще у 2017 році, тоді ж він потрапив у список кращих нереалізованих сценаріїв Голлівуду. Спершу передбачалося, що головну жіночу роль зіграє Дейзі Рідлі. Згодом її замінила Дакота Джонсон («50 відтінків сірого», яка й запросила собі у напарники Шона Пена («Мілк», «Я – Сем», «Містична ріка»). Для зйомок використовували великі екрани, на які виводили види вулиць Нью-Йорка.

Фільм озвучено українською мовою з англійськими субтитрами.