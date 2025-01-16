Фільм показує не лише тирана, а й слабку, налякану людину

В українських кінотеатрах відбулась прем’єра фільму «Смерть путіна» відомого польського режисера Патрика Веґи. Фільм розкриває перед глядачем усі глибини історії кремлівського злочинця — від його дитинства до гіпотетичного кінця. Це перший байопік, що відбувається у реальному часі, дозволяючи зазирнути за зачинені двері та побачити, як Путін виглядає у моменти слабкості, страху і навіть сліз. Кому та за скільки Путін продав останні крихти людяності в обмін на необмежену владу? Уся правда про історичні події, які призвели до варварського вторгнення в Україну, що стало можливим завдяки поєднанню метафізичної російської душі з жорсткою російською реальністю.

Патрік Веґа, відомий своїм нестандартним підходом до складних тем, цього разу вдався до експерименту, поєднуючи гостросюжетний наратив із філософськими роздумами, що змушують глядачів замислитися над важливими соціальними та політичними проблемами.

Одним із найбільших технічних досягнень фільму стала інтеграція технології Deep Fake, яка забезпечила максимальну візуальну достовірність. Крім того, режисеру вдалося отримати інсайдерську інформацію від психіатра, який колись працював із російським диктатором. Цей аспект дозволив показати іншу сторону головного персонажа, не лише тирана, а й слабку, налякану людину.

«Існує багато кінобіографій політиків, диктаторів, але всі вони про минуле. Тут у нас зовсім інша ситуація. Глядач може взяти з цього фільму те, що неможливо знайти ніде: ви можете побачити Путіна в найбільш приватних, інтимних ситуаціях, коли він слабкий, коли відчуває страх, коли він плаче. Тому гадаю, що це дуже унікальний досвід», – поділився Веґа в інтерв’ю «Українській правді».

Права на показ картини придбали 64 країни, зокрема у США, Канаді, Європі, Латинській Америці та Азії. Щоб зробити історію зрозумілою для глядачів з різних культур, було створено близько десяти адаптованих версій. Наприклад, в Азії фільм починається з війни в Україні, тоді як у США ці події з’являються наприкінці, повідомляють дистрибутори картини Film.Ua.

«Я вважаю, що стрічка порушує проблеми, які стосуються всього людства, тому фільм спрямований на глобальну аудиторію. Його послання виходить за межі географічних і культурних кордонів – торкається універсальних тем, таких як мораль, влада і життєвий вибір. Попри походження, расу чи колір шкіри, глядачі по всьому світу можуть знайти в цій історії щось, що їх зачепить і спонукає до роздумів. Фільм створений із думкою про міжнародних глядачів, і я впевнений, що він знайде визнання як на Сході, так і на Заході», – наголосив Славомір Собала, який виконав роль Путіна, в інтерв'ю kinowar.com.