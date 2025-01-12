Ірина Островська у фільмі «Дім за склом»

Film.Ua Group представили офіційний трейлер фільму Тараса Дроня «Дім за склом», який вийде на великі екрани 30 січня 2025 року.

В успішної архітекторки Вікторії зникає донька разом із хлопцем, якого підозрюють у торгівлі наркотиками. Вікторія відчайдушно намагається знайти доньку та бореться водночас захистити свою репутацію. Вона розпочинає власне розслідування.

Фільм показує, як одержимість контролем та бажання зберегти ідеальне життя перетворюють героїню на безжалісну особу, готову на все заради досягнення своїх цілей.

Незабаром глядачі зможуть дізнатися, як завершиться цей напружений сюжет. Відповіді на всі запитання чекатимуть у кінотеатрах з 30-го січня.

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Режисером фільму є Тарас Дронь («Із зав’язаними очима», «Dzidzio. Перший раз») оператор – Олександр Поздняков. У головних ролях – Ірина Островська, Дарина Федина, Олександр Башкіров, Ірма Вітовська, Віталій Гордієнко, Олена Іллєнко, Олексій Сова.