В українських кінотеатрах триває прокат українського документального фільму Марії Стоянової «Фрагменти льоду».

Батько режисерки, артист київського балету на льоді Михайло Стоянов, у 80-х і 90-х роках XX століття знімав відео з закордонних гастролей. Саме на їх основі Марія Стоянова зняла надзвичайний фільм про родину, дитинство та про те, що відбувалося у країні. Саме Михайло Стоянов позначений у титрах як оператор картини.

Фільм отримав нагороду на 21-му міжнародному фестивалю документального кіно про права людини Docudays Ua, а саме перемогла у конкурсі Docu/Україна, спеціальну відзнаку конкурсу Docu/Світ, головну нагороду студентського журі та відзнаку від журі Спілки кінокритиків України.

Українські критики, відзначаючи фільм, назвали його «дуже якісним культорологічним дослідженням ідентичності на зламі тоталітарного суспільства, яке розповідає про спільну історію, ревізуючи особисту пам'ять».

Стрічка змонтована з домашніх архівів. Починав роботу над монтажем картини Віктор Онисько, який загинув у грудні 2022 року на фронті. Автори присвятили картину Вікторові, а завершила роботу над монтажем Марина Майковська («Ми не згаснемо»). Героями повнометражного дебюту Марії Стоянової.

«Наша команда жодного разу не засумнівалась, що створення "Фрагментів льоду" лишається важливим для України – навіть тоді, коли неможливо було уявити себе в діяльності, не пов'язаній з війною напряму. Хоча фільм архівний, він стосується сьогодення і може не лише відбивати український колективний "пострадянський" досвід, а й краще пояснювати його нам самим і ширшій міжнародній аудиторії», – розповіла режисерка на Docudays Ua.

Справді, дуже особиста розповідь насправді відбиває глобальні процеси, що відбувались в СРСР наприкінці його існування. Він розвінчує чимало міфів та відповідає на чимало запитань. Наприклад, як була представлена радянська Україна у світі.

Ніжний та камерний фільм надзвичайно точно говорить про надзвичайно важливі універсальні речі, про те, як минуле торкається нашого сьогодення, у чому його коріння, як приватне стане загальним.

З фрагментів фільмування, зі старих відео, зі шматків спогадів Стоянова збирає цілісний портрет епохи, як слово «вічність» з фрагментів льоду.

Стрічка охоплює вісім років, з 1986 до 1994. Це епоха, коли ламались сталі зв’язки, руйнувались стабільність та стіни й водночас злітала залізна завіса та виникали нові можливості. І у приватному відео, що розповідає про одну родину дивним чином сильно відчуваються усі ці тектонічні процеси.

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Цікаво, що знімає Михайло Стоянов або у квартирі, або за кордоном. У фільмі немає радянських вулиць, він свідомо залишає їх за кадром.

«Фрагменти льоду» за простою формою «гоум відео» ховають складне дослідження часу, щемке та сильне. А все це робить його обов’язковим для перегляду.

«Фрагменти льоду» є копродукцією України та Норвегії. Продюсерами фільму є Аліна Горлова («Цей дощ ніколи не скінчиться») та Максим Наконечний («Бачення метелика»).