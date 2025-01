Роман Луцький та Ірина Нірша зіграли головні ролі

Фільм Жанни Озірної «Медовий місяць» продовжує успішний фестивальний шлях. Стрічку виробництва кінокомпанії Toy Cinema відібрано до міжнародної конкурсної програми 48-го кінофестивалю у Ґетеборзі (Göteborg Film Festival), який є найбільшим у Скандинавії.

Фільм змагатиметься за нагороди з картинами, які уже встигли отримати чимало перемог. Зокрема, у міжнародній конкурсній програмі візьмуть участь конкурсанти Каннського фестивалю Все, що уявляємо як світло» Паял Кападіа, «Село поруч з раєм» Мо Хараве, «Три кілометри до кінця світу» Емануеля Перву, «Санші» Сандхія Сурі, учасник Венеційського фестивалю «Три друга» Еммануелі Море тощо. Повну програму можна побачити на сайті фестивалю.

«Медовий місяць» – це прониклива психологічна драма, що торкається найгостріших питань людської близькості в умовах війни. У центрі сюжету – історія 30-річних закоханих Тараса й Олі, які опиняються в пастці не лише ворога, а й власних глибинних страхів.

«Медовий місяць» – дебютний повнометражний фільм Жанни Озірної («Дорослий», «Зв’язок», «Благодать»). Роман Луцький та Ірина Нірша зіграли головні ролі. Продюсер картини Дмитро Суханов.

Нагадаємо, що світова прем’єра фільму відбулася на La Biennale di Venezia, а українська – кінофестивалі «Молодість», де стрічка отримала Ґран-прі. Також фільм здобув Гран-Прі журі «Золотий Атлас» на Arras Film Festival.

Також у різних фестивальних програмах покажуть й інші фільми, що мають стосунок до України. Фільми «Редакція», «Мирні люди», «Трішки чужа», «Віктор» будуть показані в позаконкурсної секції Voyage. Картини Kyiv Soloists (копродукційна картина) берев участ ьу програмі Nordic Documentary Competition; щведський фільм Why Don't You Give Me a Call Аманди Лесснер розповість про брата Аманди, який опинився серед війни на сході України. Покажуть у польську картну Даміана Коцура «Під вулканом», де також зіграв Роман Луцький.

Ґетеборзький кінофестиваль, заснований у 1979 році, є найбільшим у Скандинавії та входить до найавторитетніших європейських кінофорумів. Щорічно протягом десяти днів у січні-лютому тут показують приблизно 450 фільмів з 60 країн. Цьогоріч він відбудеться з 24 січня до 2 лютого.