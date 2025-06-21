Коли йдеться про кіно та день літнього сонцестояння, то першим згадується фільм Арі Астера. І, звичайно, він є у добірці. Але про цей, найдовший у році день, знімали чимало. Давні обряди підживлюють різні жанри, особливо ті, що відкриті до містики та таємниць. Проте у добірці є і драма, і комедія, і серіал.

«Літнє сонцестояння»

Letnie przesilenie, 2014

Літо 1943 року, німецька окупація. 17-літній Ромек працює у мародера і п’яниці Леона. Ромек викрадає у німців реквізований у євреїв патефон та разом із дівчиною Франкою слухає свінг. До них через вікно заліз молодий німецький солдат Ґвідо, якого через таку музику, неповнолітнім відправили до армії. Так почалося знайомство юнаків, літо для них стало порою першого кохання, розчарування та самоствердження. Останнє підліткове літо та перехід межі літнього сонцестояння, після якого настає доросле життя і головним героям потрібно вже приймати дорослі рішення, а коли триває війна, то вибір часто буде між життям і смертю.

«Сонцестояння»

Midsommar, 2019, на головному фото

Фолк-горрор розповідає про шалений язичницький культ, з яким доведеться зіткнутися студентам, які приїхали в маленьке шведське село напередодні літнього сонцестояння. Дені ‒ осиротіла нещасна дівчина. Друзі давно вмовляють її хлопця Крістіана розлучитися з коханою. На літніх канікулах молоді люди збираються відправитися у шведську глибинку. Дені напрошується з ними. Гості мають взяти участь у великому костюмованому святкуванні, присвяченому літньому сонцестоянню. Правда ніхто не спромігся попередити, які ролі їм наперед визначено. Головним героям доведеться зіткнутися з чимось невідомим, де потрібно буде боротись за своє життя... У головних ролях — Флоренс П'ю, Джек Рейнор, Вільям Джексон Гарпер, Вільгельм Бломгренм та Вілл Поултер. Фільм часто порівнюють з іншим фолк-горором, «Плетеною людиною». І хоча в останньому безпосередньо про сонцестояння не йдеться, обряди нагадують про нього.

Не встигли подивитися фільм у кінотеатрі? Не біда! Зі SWEET.TV прем’єри приходять до кожного додому. Насолоджуйтеся найсвіжішими кіноновинками на улюбленому дивані абсолютно легально та в найкрутішому дубляжі разом з онлайн-кінотеатром SWEET.TV.

«Літнє сонцестояння»

Summer Solstice, 2023

Лео, транс-чоловік, і його цисгендерна та гетеросексуальна подруга Елеонора вирушають у подорож на вихідні, під час якої вони розкривають старі таємниці, проходять через нові випробування та знаходять відповідь на споконвічне запитання: чи можуть хороші друзі та поганий секс поєднуватися?

«Ніч літнього сонцестояння»

Midsummer Night, 2024

Норвезький детективний міні-серіал. Каріна організувала відпочинок для сім’ї на шведському святі сонцестояння, але раптово стикнулася з давніми таємницями. Розслідуючи їх, вона опинилася перед складним вибором: розкрити секрети, навіть якщо це небезпечно, чи залишити все як є. Героїня намагається розгадати загадки минулого, переслідуючи свою головну мету.