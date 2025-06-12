Мюзикл – жанр, який або люблять, або ненавидять. Дехто ним щиро захоплюється, а дехто вважає надто поверхневим. Цей жанр виник на Бродвеї, проте дуже швидко потрапив у кіно.

Цей процес почався у 1930-х, після того, як в кіно з’явився звук, – добу Голлівуду, яку називали «золотою». Одним з ключових змін при переході мюзиклів в кінематограф було використання технологій, недоступних у театрі.

Ми зробили підбірку найкращих мюзиклів у кіно (принайні деяких з них).

«Ті, що співають під дощем» (1952)

Музична ностальгія за 1930-м, данина поваги до німого кіно, та й просто шалено затишне видовище. Зйомки фільму проходили у непростих умовах: скажімо, виконавець головної ролі Джин Келлі навіть підхопив запалення легенів після надто інтенсивних танців під зливою. Але, як би там не було, результат того вартий.

«Вестсайдська історія» (1961)

Сюжет Ромео та Джульєтти перенесений на вулиці Нью-Йорка. Дві банди, пуерторіканці «Акули» та білі емігранти «Ракети», ворогують між собою. Колишній член «Ракет» Тоні закохується в сестру Бернардо, лідера «Акул», Марію. Незважаючи на те, що угруповання ніколи не поступляться одне одному і не примиряться, молода пара хоче знайти спосіб бути разом і припинити колишню ворожнечу. У 2021 році ремейк цього класичного фільму зробив Стівен Спілберг.

«Кабаре» (1972)

1931 рік. Берлін. Друга світова війна ще не розпочалася, але вже відбувається зародження екстремістської політики нацистів, яка призведе до жахливої трагедії людства. У вільний від роботи та побутових справ час народ розважається в кабаре «Кіт-Кат», де виступає американська співачка Саллі Боулз (Лайза Мінеллі). Знайомство з англійським письменником Браяном Робертсом перевертає життя дівчини.

Фільм «Кабаре» був удостоєний восьми премій Оскар, трьох премій «Золотий глобус», семи премій «BAFTA», а також входить до п'ятірки найкращих мюзиклів Національного інституту кіномистецтва, що зробило фільм класикою світового кінематографу. Його постановником є Боб Фосс, а музику написав Джон Кандер, який згодом написав і «Чикаго».

«Ісус Христос – суперзірка» (1973)

Кіноверсія легендарної рок-опери композитора Ендрю Ллойда Веббера, розіграна на тлі мальовничих пейзажів Ізраїля. Неймовірна музика, життєпис Христа в епоху гіпі, прекрасні актори (для більшості фільм став дебютом в кіно). Це фільм – на всі часи, він не застаріває, він, як і рок-опера Вебера, є не так класикою, яка може застигнути, як живим нервом, що пульсує та супроводжує своїх шанувальників через усе життя.

«Волосся» (1979)

Історія розгортається в США, мрійливий 1968 рік, рух гіпі. Провінційний юнак на ім'я Клод заїхав до Нью-Йорка перед тим, як вирушити на службу до В'єтнаму. Доля зводить його з компанією гіпі. Фільм зняв Мілош Форман («Амадей», «Політ над гніздом зозулі»).

«Кардебалет» (1985)

Фільм розповідає історію групи танцівників, які збираються на кастинг для мюзиклу. Усі вони мріють про роль у виставі та прагнуть показати себе з кращого боку. Під час кастингу вони діляться своїми історіями, стражданнями та бажаннями, що дозволяє глядачеві зрозуміти, наскільки це важко та відповідально – бути професійним танцівником. Режисером фільму був Річард Аттенборо.

«Привид опери» (2004)

Однойменний роман Гастона Леру обзавівся воістину чудовою постановкою. Тут є все: божевільні трюки, атмосферні декорації, драматичний сюжет і, звісно, ​​прекрасна музика короля жанру Ендрю Ллойда Веббера. А зняв фільм Джоель Шумахер.

«Суїні Тодд» (2007)

Мабуть, одна з найкращих музичних горор-постановок. Готичний саундтрек Стівена Сондхайма разом з історією про мстивого перукаря отримав купу інтерпретацій. Найвідомішим є фільм з Джонні Деппом та Геленою Бонем Картер у постановці Тім Бертона.

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Mamma Mia! (2008)

Дві години танців під пісні ABBA. Мюзикл Mamma Mia! переглянуло понад 27 мільйонів людей у ​​всьому світі. І хоча за романтичною комедією часом ховається неабиякої драма, ніхто з глядачів не може встояти перед шармом гітів 80-х. Головні ролі у фільмі зіграли Меріл Стріп. Аманда Сейфілд, Пірс Броснан, Стеллан Скаашгард та Колін Ферт.

«Ла-Ла Ленд» (2016)

Романтичний фільм-мюзикл, що розповідає історію кохання джазового піаніста Себастьяна (Раян Гослінг) та молодої акторки Мії (Емма Стоун), які зустрічаються на шляху до власних мрій. Поміж пристрасті і здавалося б спільного бачення майбутнього їм доводиться обрати себе, кохаючи одне одного. Режисером фільму є Деміен Шазел, композитором Джастін Гурвіц.

«Емілія Перес» (2024)

Адвокатку Ріту (Зої Салдана) недооцінюють на роботі, її шеф привласнює собі її заслуги. Проте її оцінив та навіть найняв лідер картелю Манітас дель Монте (Карла Софія Гаскон) для того, аби вона допомогла б йому змінити стать. У такий спосіб Манітас переслідує відразу дві мети: заховатись та здійснити давню мрію. Водночас Ріта має заховати дружину Манітаса (Селена Гомес) у безпечному місці.

У тілі Емілії бандит стає благодійником, та займається пошуком зниклих безвісти, а насправді убитих картелями, людей. Режисером фільму є Жак Одіяр. Мюзикл (Одіяр називає свій фільм оперою у чотирьох діях), написали Клеман Дюколь та Камій, за лібрето відповідав сам Одіяр.