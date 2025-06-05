Море та літо пов’язані між собою так само тісно, як злочин та його розслідування. Ми обрали кілька серіалів різних жанрів, події яких відбуваються на березі моря.

«Рятувальники Малібу»

Baywatch

Протягом 12 років глядачі були свідками не тільки роботи, але й особистих драм команди рятувальників з Каліфорнії.

Хлопці та дівчата у відомих червоних купальниках рятували людей від акул, штормів та інших небезпек. Крім героїчних морських подвигів, серіал торкався особистих стосунків героїв: їхні любовні трикутники, дружбу та суперництво за лідерство. Також команда в червоному розслідувала злочини, що відбувалися на пляжі, і допомагала поліції у затриманні зловмисників.

«Рятувальники Малібу» потрапив до Книги рекордів Гіннесса як серіал, який подивилися за увесь час найбільше глядачів (понад 1,1 млрд). У 2017 році історія отримала нове життя у вигляді фільму за участю голлівудських зірок: Дуейна Джонсона, Зака ​​Ефрона, Пріянкі Чопри та Олександри Даддаріо. Проте цей проєкт критики та глядачі зустріли прохолодно.

«Під сонцем Сен-Тропе»

Sous le soleil de Saint-Tropez, на головному фото

Герої живуть на березі Середземного моря, в сонячному Сан-Тропе. Вони молоді й енергійні, повні нових ідей та проєктів. Їх життя різноманітне: зустрічі і розставання, романи, вагітність, розлучення. Двадцятирічні мешканці Сан-Тропе вчаться робити свій вибір – як професійний, так і особистий. Загалом вийшло 14 сезонів.

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«Смерть у раю»

Death in Paradise

Головний герой працює поліцейським у легендарному відділі Скотланд-Ярду. Однак доля закидає його на острів Сен-Марі у Карибському морі, де він має очолити поліцейську дільницю. Це місце може здатися справжнісіньким раєм через свій чудовий клімат. Але острів не влаштовує поліцейського, він хоче скоріше повернутися до рідного міста з вічним туманом та хмарами. Чи вдасться героєві повернутися до Лондона? Вийшло 14 сезонів серіалу, де мінялись герої та сюжети, проте незмінними залишилась краса моря.

«Даррели»

The Durrells

Історія розгортається у 1935 році. Луїза Даррелл, чий чоловік нещодавно помер, переїжджає з Лондона на грецький острів Корфу, щоб упоратися з фінансовими труднощами та підняти на ноги чотирьох дітей. Кіно засноване на трилогії про Корфу знаменитого письменника-натураліста Джеральда Даррелла, проте шукати повної відповідності не варто. Автори серіалу дуже вільно обійшлись із сюжетом.

«Білий лотос»

The White Lotus

Комедійно-драматичний серіал «Білий лотос», який вийшов на екрани в липні 2021 року, у першому сезоні розповідає про дивні події, що відбуваються в райському курортному готелі на Гаваях. У це місце часто приїжджають різні люди зі своїми проблемами та секретами: молода пара прибуває на острів, щоби провести медовий місяць, а самотня жінка хоче розвіяти тут прах матері, яка за життя була справжнім тираном.

З іншого боку, можна побачити різношерсте сімейство: батька-іпохондрика, діловиту матір, доньку, що обожнює експерименти інтимного характеру, і важкого сина-підлітка. Усі герої мріють про незабутній відпочинок у чарівному місці, але в підсумку все складається інакше. Попри уявну безтурботність тут ховається якась таємниця. Чи зможуть гості її розкрити?

Фільмування різних сезонів (уже вийшло три) «Білого лотоса» проходили на Гаваях, Сицилії та у Таїланді. Серіал Майка Вайта здобув понад вісімдесят нагород, з-поміж яких п'ятнадцять «Еммі», два «Золоті глобуси», дві премії від Гільдії акторів та інші.