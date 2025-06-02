Цього червня глядачі зможуть потішити себе кількома гучним премʼєрами. Крім того, що у перший місяць літа вийде декілька довгоочікуваних продовжень, стартує й кілька цікавих нових проєктів. Ми зібрали шість найочікуваніших новинок.

«Король гольфу»

Stic, Apple TV+, прем'єра – 4 червня

Колишній професійний гравець у гольф Прайс Кегілл зустрічає нову зірку Санті Вілера. Доля зводить їх ніби для того, аби дати шанс змінити своє життя. Головні ролі зіграли Овен Вілсон та Пітер Дагер. Автори обіцяють поєднання спорту та гумору у дусі «Теда Лассо». Перший сезон серіалу налічуватиме 10 епізодів.

«Відродження»

Revival, Syfy, премʼєра –12 червня

У маленькому містечку у Вісконсині померлі повертаються до життя, зберігаючи свої спогади та особистість. Цей феномен, відомий як День відродження, викликає хаос і страх серед мешканців. Поліціянтка Дана Сайпрес розслідує вбивство, де підозрюваними можуть бути як живі, так і воскреслі. Вона й сама виховує молодшу сестру, яка нещодавно померла і воскресла, і тепер їй доводиться відстоювати права місцевих перед журналістами та релігійними фанатиками.

Серіал, заснований на однойменному коміксі та поєднує елементи містики, драми та горору. Головну роль зіграла Мелані Скрофано. Сезон налічуватиме 9 серій та три спеціальні епізоди.

«Ми були брехунами»

We Were Liars, Amazon pime video, прем’єра –18 червня

Психологічний трилер є екранізацією бестселера Е. Локгарт. На розкішному приватному острові щоліта зустрічаються четверо підлітків із заможніх родин. Одного разу тут стається трагедія. Минають роки, і головна героїня Кейді Сінклер повертається, щоб зрозуміти, що ж сталося насправді. Її роль зіграла Емілі Елін Лінд. Сезон налічує вісім епізодів.

Шукаєте новий захопливий серіал? В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є сотні релізів та цікавих шоу! Насолоджуйтесь кінострічками з ексклюзивним українським дубляжем у високій якості. Адже ви заслуговуєте лише на найкраще!

«Залізне серце»

Ironheart, Disney+, прем'єра – 24 червня

Мінісеріал входить до всесвіту «Чорної пантери». Його події відбуваються після того, як завершуються події картини «Ваканда назавжди». Саме там ми вперше зустріли геніальну 15-річну винахідницю з Чикаго Рірі Вільямс, яка створює броню не гірше за Тоні Старка. Тепер вона об'єднується з месником Паркером Роббінсом, відомим як Каптур. До ролі Рірі Вільямс у серіалі повернеться Домініка Торн, а Каптура втілить Ентоні Рамос.

Супергеройський серіал обіцяє не лише розважати, а й намагатиметься говорити на серйозні теми, такі як расова нерівність, наприклад. Мінісеріал налічуватиме шість епізодів.

«Зворотний відлік»

Countdown, Prime Video, прем'єра – 25 червня

Детектив поліції Лос-Анджелеса Марк Мічам стає членом таємної оперативної групи, яка складається з агентів під прикриттям із різних служб. Вони розслідують вбивство співробітника департаменту внутрішньої безпеки. Однак справа виявляється набагато серйознішою, і тепер вони мають запобігти змові та врятувати життя мільйонів людей.

Головні ролі у шоу зіграли Дженсен Еклз, Джессіка Камачо, Ерік Дейн та інші. Перший сезон налічуватиме 13 епізодів.

«Дим»

Smoke, Apple TV+, премʼєра – 27 червня (на головному фото)

Харизматичний, проте не надто «правильний» детектив, який займається розслідуванням підпалів, намагається вистежити двох серійних паліїв. Але вогонь відкрив правду, яку давно приховували місцеві. Тепер героям доведеться зіштовхнутись з таєницями минулого.

У шоу зіграли Тарон Еджертон, Джерні Смоллетт, Грег Кіннір, Джон Легуїзамо та інші. Мінісеріал налічуватиме 9 епізодів.