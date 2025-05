Два тижні світ дуже багато говорить про кіно. Адже Каннський фестиваль є однією із найважливіших подій року. Ми вирішили не лише розповісти про нові фільми, які просто зараз починають свій шлях на Крузетт, але і про старе добре кіно, яке розповідаю про його створення, часто справді привідкриваючи завісу на «кухню», а часом створюючи нові міфи.

«Американська ніч»

La Nuit américaine, 1973, режисер Франсуа Трюффо

Режисер Ферран знімає сентиментальний фільм «Зустрічайте Памелу» в студії Вікторини, яка розміщена в Ніцці. Зйомки фільму тривають 6 тижнів. За цей час учасники зйомок, що мають різні характери, очікування й життєві позиції, влаштовують масу конфліктних ситуацій. У картині є все – любов, ревнощі, втома, стреси. Але, незважаючи ні на що, герої об'єднані єдиною пристрастю – кінематографом, і заради створення фільму вони готові піти на будь-які жертви.

Фільм знімали в Ніцці на величезних декораціях паризької вулиці, спочатку побудованих американською компанією і використаних інших для фільмів. «Американська ніч» – це технічний термін, що означає зйомку нічних сцен при денному освітленні.

«Артист»

Artists, 2011, режисер Мішель Хазанавичус

Французький режисер Мішель Хазанавічус своїм знаменитим «Артистом» кидає виклик сучасному високотехнологічному кінематографу. Дія його німого чорно-білого фільму відбувається в епоху розквіту великих голлівудських кіностудій. Джордж Валентин (Жан Дюжарден) – зірка німого кіно. Але його кар'єра руйнується через прихід в кінематограф звуку. Молоденька статистка Пеппі Міллер (Береніс Бежо) навпаки злітає на вершину слави. Їх шляхи перетинаються, породжуючи історію кохання. Фільм отримав нагороду Канн за найкращу чоловічу роль та «Оскар» за найкращий фільм.

«Одного разу… у Голлівуді»

Once Upon A Time... In Hollywood, 2019, режисер Квентін Тарантіно

В основі фільму – одна із найбільших голлівудських драм. 9 серпня 1969 року банда Чарльза Менсона зарізала 26-річну актрису Шерон Тейт, дружину Романа Поланського, яка була на останніх місяцях вагітності. Разом із нею загинули ще декілька її друзів, які перебували тоді на віллі. Шерон Тейт була актрисою, яка тільки розпочинає кар’єру, а Роман Поланський уже став уславленим режисером після виходу на екрани «Дитини Розмарі».

Для історії кіно (та й культури загалом) ця трагедія стала не просто шоком кривавим злочином. Вона завершила у Голлівуді певну епоху, відібрала у фабрики мрій її невинність. Шерон Тейт зіграла Марго Роббі («Я – Тоня»). Мелькає в епізодах і Роман Поланський (Рафаль Заверуха).

Але у центрі фільму – інша пара героїв, яких зіграли мегазірки сучасного кіно Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт. Актор Рік Далтон (Ді Капріо) переживає не найкращі часи. Колись він грав безстрашних ковбоїв. Зараз він намагається повернути собі колишній успіх. Його охоронець, дублер та друг («трохи менше, ніж дружина») Кліфф Бут (Бред Пітт) також мріє про успішну кар’єру. Рік живе на віллі по сусідству з зоряним подружжям Тейт-Поланський та мріє познайомитись із ними.

Також у фільмі зіграли Дакота Феннінг, Аль Пачіно, Маргарет Квеллі, Сідні Суїні, Майя Гоук, Остін Батлер та інші.

«Кінцевий монтаж»

Coupez!, режисер Мішель Хазанавічюс

Знімальна група під керівництвом режисера (Ромен Дюріс) знімає в будівлі покинутого інституту малобюджетний горор про зомбі. У процесі зйомок знімальна група сама стає жертвою нападу живих мерців. Такою є зав’язка фільму, який спочатку і сам виглядає як малобюджетний та малозрозумілий горор. А далі Хазанавічус з усією майстерністю свого таланту та неабияким гумором розкриває перед глядачами усі таємниці зйомок фільму попри проблеми, з якими стикаються кінематографісти.

У підсумку все розставлено по місцях, коли ми дивимось зомбі-горор ще раз, але вже з іншого ракурсу. Це несподівано, повчально та дуже смішно.