Фільми з прекрасними та пристрастними танцями знімали в усі часи та у різних жанрах. Серед них і мелодрами, і комедії, і трилери. Танець завжди посідав почесне місце у кіно. Пропонуємо для перегляду кілька таких картин.

«Кордебалет»

A Chorus Line, 1985, режисер – Річард Аттенборо

Фільм розповідає історію групи танцівників, які збираються на кастинг для мюзиклу. Усі вони мріють про роль у виставі та прагнуть показати себе з кращого боку. Під час кастингу вони діляться своїми історіями, стражданнями та бажаннями, що дозволяє глядачеві зрозуміти, наскільки це важко та відповідально – бути професійним танцівником. Головні ролі виконували Майкл Дуглас, Майкл Блевінс, Яміл Боргес, Джан Ган Бойд та інші.

«Брудні танці»

Dirty Dancing, 1987, режисер – Еміль Ардоліно

Добірка фільмів про танці без цього просто не має сенсу. Також ця стрічка завжди входить в рейтинги найулюбленіших фільмів про кохання. Історія юності, перших почуттів та танцю на тлі драйвових 1960-х. Час, коли формувалися сучасні легенди й звучала особлива музика. Френсіс приїжджає з батьками на канікули у пансіонат в горах. Там вона знайомиться з танцівником Джонні. Так починається їхнє літо драм, танців, дружби, підтримки, кохання. Головні ролі зіграли Дженніфер Грей та Патрік Свейзі. Згодом були сиквел та ремейк, проте такого успіху вони не мали.

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«Потанцюймо»

Shall We Dance, 2004, режисер – Пітер Челсом (на головному фото)

Респектабельний чоловік Джон Кларк (Річард Гір) живе спокійним і цілком успішним життям. Любляча сім'я, престижна робота. Здавалося б, тут немає місця для смутку, але все ж герой відчуває порожнечу і жадає нових вражень. Одного разу він бачить у вікні танцювальної студії загадкову красуню (Дженніфер Лопес) і піддавшись імпульсу записується на уроки бальних танців. З цього моменту його життя круто змінюється. Це не тільки один з найкращих танцювальних фільмів, а й один з найкращих фільмів за участю Джей Ло. Також у картині знімались Стенлі Туччі та Сьюзан Сарандон.

«Суспірія»

Suspiria, 2018, режисер – Лука Гуаданьїно

Головна героїня фільму – молода американка Сюзі (Дакота Джонсон), яка приїжджає до Берліна, щоб здійснити свою мрію: навчитися балету в найкращій танцювальній школі. Сюзі не лише стає однією з учениць престижної школи, а й потрапляє під керівництво пані Блан (Тільда Свінтон), яка є справжньою легендою. Невдовзі Сюзі знаходить собі нових подруг – Патрісію (Хлоя Грейс Морец) і Сару (Міа Гот), таких самих учениць, як вона. За деякий час Патрісія таємничим чином зникає, а Сюзі з Сарою починають підозрювати, що в школі коїться щось надприродне.

Варто нагадати, що зараз у кінотеатрах можна подивитись новий фільм Гуаданьїно «Квір» із Деніелом Крейгом у головній ролі.

«Відчуй ритм»

Feel the Beat, 2020, режисер – Елісса Даун

Ейпріл займалася танцями з дитинства і мріяла стати найкращою танцівницею в світі. Коли вона виросла, їй випала нагода проявити себе, але через непередбачуваний збіг обставин Ейпріл остаточно втрачає шанс пов'язати своє життя з танцями. Розчарована дівчина повертається в рідне маленьке містечко. Тут її запрошують стати тренеркою аматорського танцювального колективу, що складається з абсолютно непластичних маленьких дівчаток. Вона має допомогти їм виграти на майбутньому танцювальному конкурсі.