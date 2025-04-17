Ми зібрали фільми різних жанрів, які покращують настрій та дозволяють дещо відволіктись. Усі вони по-своєму зворушливі та мотивують вірити у себе та свої сили попри все.

«Амелі»

Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, 2001, режисер – Жан-П'єр Жене

Амелі завжди була не схожа на інших. Навіть після всіх випробувань вона залишилася все тією ж дівчиною, яка страшенно любить фантазувати. Одного разу вона виявляє у себе вдома сховок, що колись належав якомусь хлопчикові. Несподівано вона вирішує відшукати його і повернути йому речі. Після того, як їй це вдається, вона вирішує зробити метою свого життя допомогу всім тим, хто цього потребує, що допомагає їй знайти своє щастя.

«Маленька міс Щастя»

Little Miss Sunshine, 2006, режисери – Джонатан Дейтон, Валері Феріс (на головному фото)

Олів Гувер народилася в досить своєрідній сімейці, кожен член якої має власні дивицтва. З батьком-невдахою вона практично не бачиться, знервована мати теж не балує дівчинку увагою. Дядько – знаменитий вчений, який переживає важку депресію після розриву з коханцем-аспірантом. Брат захопився філософією Ніцше і прийняв обітницю мовчання. Дідусь зловживає психотропними речовинами... У всій цій плутанині і живе Олів, головна мрія якої – взяти участь в конкурсі «Маленька міс Щастя». Головні ролі зіграли Ебігейл Бреслін, Ґреґ Кінніер, Тоні Коллетт, Пол Дано, Стів Карелл, Алан Аркін, Браян Кренстон.

«Список останніх бажань»

The Bucket List , 2007, режисер – Роб Райнер

Здавалося б, ніщо не може поєднувати автомеханіка Картера та мільярдера Едварда Коула, але вони зустрілися в лікарняній палаті онкологічного відділення. Обидва – люди похилого віку, до того ж невиліковно хворі. Разом вони складають список невиконаних справ та вирушають у захопливу подорож. Головним героям фільму доведеться пережити, можливо, найщасливіший час перед неминучим кінцем. Їх чекають яскраві враження, можливість помиритися з родичами і відкриття в собі тих рис, які до цього моменту були приховані через повсякденні турботи. Головні ролі зіграли Джек Ніколсон та Морган Фріман.

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«Недоторканні / 1+1»

The Intouchables, 2011, режисер – Олів'є Накаш

У центрі сюжету історія реальної дружби між багатієм, який опинився в інвалідному візку, і хлопцем, якого він найняв доглядати за собою. Філіп Поццо ді Борго, чию історію нам показали на екрані, наполіг, щоб стрічку було знято в жанрі комедії. Головні ролі зіграли Франсуа Клюзе та Омар Сі.

«Люба Френсіс»

Frances Ha, 2012, режисер – Ноа Баумбах

Френсіс живе в Нью-Йорку, але в неї по суті немає дому. Френсіс працює в танцювальній трупі, але вона, зізнатися, зовсім не танцюристка. У Френсіс є найкраща подруга Софі, але тепер вони майже не спілкуються. Френсіс живе своїми мріями, які з кожним днем стають все більш нездійсненними. Вона хоче набагато більше, ніж може собі дозволити, але вона все одно проживає життя з легкістю, безтурботністю і витонченістю. Головну роль зіграла молода акторка Ґрета Гервіг, яка зараз стала успішною режисеркою («Леді Бьорд», «Барбі», «Маленькі жінки»).

«Друге життя Уве»

En man som heter Ove, 2015, режисер – Ханнес Холм

Після смерті дружини старий Уве Ліндаль втратив сенс існування. Він закривається у своєму будинку і виходить тільки для того, щоб побурчати на інших мешканців селища. Уве навіть намагається накласти на себе руки, але сім'я, що оселилася по сусідству, змінює його ставлення до життя. Виявляється, старий може і хоче допомагати оточуючим.

Фільм знято за романом Фредріка Бакмана. У 2022 році з’явився римейк цієї картина «Чоловік на ім'я Отто» із Томом Генксом у головній ролі. І він теж чудовий.

«Стажер»

The Intern, 2015, режисерка – Ненсі Маєрс

Бен Вітакер – досить впевнений у собі, але дуже нещасний вдівець пенсійного віку, який шукає собі нове заняття. Сидіти вдома і займатися звичними для людей похилого віку справами він не збирається. Бен хоче спробувати свої сили в чомусь зовсім незвичному і новому. Він мало що розуміє у нових технологіях, проте потрапляє на стажування до Джулс Остін, керівниці інтернет-видання про моду та красу. Джулс має свій погляд на бізнес, але Бен не звик просто підкорятися, він бажає ділитися досвідом і новими ідеями. Головні ролі зіграли Роберт Де Ніро та Енн Геттуей.