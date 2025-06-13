Літо – ідеальний час, аби провести його з друзями. Погода не завжди передбачувана для відпочинку на природі, однак можна запланувати вечірній кіноперегляд. Для тих, хто планує провести літні вечори з друзями, ZAXID.NET пропонує добірку тематичних, легких і динамічних комедій.

«Проєкт X» (2012)

Американська кінокомедія режисера Німи Нурізаде. У центрі сюжету троє друзів – Томас (Томас Манн), Коста (Олівер Купер) та Дж. Б. (Джонатан Деніел Браун), які планують стати популярними, зробивши вечірку на честь 17-річчя свого друга. Однак їхній план швидко вийшов з-під контролю, але ця вечірка їм точно запам’ятається на все життя.

«Суперперці» (2007)

Це історія про старшокласників, котрі вирішили влаштувати шкільну вечірку. Але замість веселощів із дівчатами вони опинилися в поганій ситуації та отримали проблеми з поліцією. У головних ролях – Джона Гілл, Майкл Сера, Крістофер Мінц-Плассе, Білл Гейдер та інші.

«Похмілля у Вегасі» (2009)

(на головному фото)

Компанія друзів прокидається після божевільної парубоцької вечірки у Вегасі й намагається згадати, що сталося. На перший погляд – нічого незвичайного, однак у одного з друзів немає зуба, в шафі сидить чиясь дитина, а у ванній – справжній тигр. Зник і головний герой вечірки – наречений. Упродовж фільму друзям доведеться згадати, що ж сталося тієї ночі, дізнавшись чимало нового про самих себе.

«Звіринець» (1978)

Класика фільмів про братство в університеті. Учні одного з коледжів розділилися на два братства. В одне з них входять веселі та дружні студенти, які завдають багато клопоту викладачам. Інше складається із зарозумілих дітей заможних родин. Загалом життя студентів складається з кумедних пригод та випробувань, однак їм доводиться боротись з деканом, який бачить в них тільки проблему.

«Розумниці/Освіта» (2019)

Дві відмінниці-старшокласниці Емі та Моллі вирішують компенсувати роки навчання шаленим вечором перед випускним. Однак вони розуміють, що не мають друзів і яскравих спогадів про шкільні роки, оскільки дівчата весь час проводили за уроками та книгами, мало відпочивали з друзями та не відвідували галасливих вечірок. Тому на останній шкільній вечірці вони вирішують компенсувати чотири роки навчання за одну ніч.

«Холостячки» (2012)

У центрі сюжету – історія давніх шкільних подруг, які так і не зустріли того єдиного чоловіка. Одна з однокласниць готувалася до весілля й вирішила запросити їх на свято. Дівчина дуже змінилася з часів школи, тому вирішила на весіллі зруйнувати перед однокласницями старий образ. Однак подружки заздрять давній товаришці і вирішують зіпсувати її вбрання, а коли їх починає мучити совість – шукають вихід із ситуації.