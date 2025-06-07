Чимало голлівудських акторів здобули світову популярність у 90-х та на початку 2000-х, після чого їхня карʼєра пішла на спад. Серед них і ті, чиї імена й досі лунають у ЗМІ, однак не завдяки їх акторським здобуткам, а через публічні скандали або, навпаки, – благодійну діяльність чи зміни в особистому житті.

ZAXID.NET пропонує пригадати таких знаменитостей, про яких зараз майже не чути.

Орландо Блум

На початку 2000-х Орландо Блум досить швидко став молодою зіркою Голлівуду завдяки ролям Леголаса у екранізації «Володаря Перстнів» та Вільяма Тернера в кіноепопеї «Пірати Карибського моря». Його проєкти після 2010-х складно назвати дуже успішними, а після одруження зі співачкою Кеті Перрі він все більше став займатися благодійними проєктами, не повʼязанми з кінематографом. Зокрема, з 2016 року він неодноразово відвідував Україну як амбасадор UNICEF.

Кемерон Діас

Актриса відома глядачам за ролями у фільмах «Маска», «Весілля мого найкращого друга», «Ангели Чарлі», «Шрек» і «Банди Нью-Йорка». Однак із 2015 року вона практично зникла з екранів – акторка вийшла заміж і присвятила себе сім'ї. У 2025 році вона анонсувала повернення у кіно.

Джо Пеші

Актор зіграв у низці культових фільмів 1980-90-х, серед яких «Славні хлопці», «Казино», «Одного разу в Америці», «Сам удома», «Смертельна зброя 2». Остання його відома роль – фільм Роберта Де Ніро «Помилкова спокуса» у 2006 році, після якої актор практично зник із кіно.

Ума Турман

На початку 1990-х роль у культовому фільмі Квентіна Тарантіно «Кримінальне чтиво» принесла акторці світову популярність та затребуваність у Голлівуді. На початку 2000-х вона зʼявилася у низці популярних проєктів, серед яких «Вбити Білла» (2003-2004), «Мій найкращий коханець» (2005), «Продюсери» (2005), «Моя супер-колишня» (2006). У останнє десятиліття в її фільмографії не було культових ролей, а у 2018 році акторка оголосила, що планує стати громадянкою Швеції, оселившись у місцевій провінції.

Даніел Дей-Льюїс

Світову славу актор отримав після екранізації роману Мілана Кундери «Нестерпна легкість буття» у 1988 році. Справжнім тріумфом актора стала стрічка «Моя ліва нога» (1989), в якій він зіграв хворого на церебральний параліч і за яку він отримав премії BAFTA і «Оскар». Після трирічної перерви він зіграв головну роль у проєкті «Останній із могікан», «В ім'я батька». У 1990-х він зіграв у екранізації роману «Епоха невинності». У 2017 році Дей-Льюїс офіційно оголосив про «тривалу перерву» в кіно і з того часу у нових проєктах не знімався.

Міккі Рурк

Актор отримав популярність завдяки успішним у 1980-90-х проєктам «9½ тижня» і «Місто гріхів». Через особисте життя актор на кілька років випав із кіонокарʼєри та радикально змінив зовнішність за допомогою пластичних операцій. У 2008 році він повернувся у кіно завдяки ролі у фільмі «Реслер», у 2010 році зіграв головного антагоніста Тоні Старка у «Залізній людині 2», однак пізніше в його фільмографії були лише епізодичні роді в прохідних проєктах.

Вайнона Райдер

Культова 90‑ті акторка, відома за ролями у фільмах «Містерія», «Дракула», «Едвард руки‑ножиці». Через скандали у особистому житті у 2000-х її карʼєра пішла на спад. Акторка почала знову зʼявлятися в епізодичних ролях лише на початку 2010. Остання її відома роль – проєкт «Дивні дива», однак вона так і не змогла повернутися на пік слави.