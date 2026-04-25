Персонаж Гелени Бонем Картер не підійшов на знімальному майданчику

Акторка Гелена Бонем Картер залишила четвертий сезон серіалу «Білий лотос». Про це повідомляє Variety.

«З початком зйомок четвертого сезону “Білого лотоса” стало очевидно, що персонаж, якого Майк Вайт створив для Гелени Бонем Картер, не підійшов на знімальному майданчику. Згодом роль була переосмислена, переписана, і акторський склад буде переосмислено найближчими тижнями», – йдеться у заяві HBO.

Акторка долучилася до серіалу в січні 2026 року. Її колегами на знімальному майданчику мали стати британський актор і комік Стів Куґан, Кріс Мессіна та модель Марісса Лонґ.

Зйомки стартували на Французькій Ривʼєрі, оскільки дія четвертого сезону відбувається у Франції, зокрема у Парижі та кількох інших локаціях.

«Четвертий сезон протягом тижня розповідатиме про нову групу гостей та співробітників готелю “Білий Лотос”, дія якого відбуватиметься під час Каннського кінофестивалю», – йдеться в офіційному синопсисі.

Що відомо про серіал «Білий лотос»

Це антологічний серіал, що розповідає про гостей і персонал вигаданої мережі розкішних курортів. Кожен сезон має окрему історію, зняту в іншій країні: перший відбувався на Гаваях, другий – на Сицилії, третій – у Таїланді.

Перший сезон здобув 20 номінацій на «Еммі» та 10 перемог. Другий сезон номінували на 23 премії «Еммі», з яких – пʼять нагород.

У лютому 2024 року з акторського складу прибрали сербського актора з російським громадянством Мілоша Биковича.