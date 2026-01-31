У новому сезоні події відбуватимуться у Франції

Британська акторка Гелена Бонем Картер зіграє в четвертому сезоні комедійної драми HBO «Білий лотос». Її колегами на знімальному майданчику стануть британський актор і комік Стів Куґан, Кріс Мессіна та модель Марісса Лонґ. Про це студія HBO повідомила в соцмережах.

Подробиць про нових персонажів не розголошують. Події розгортатимуться у новій локації – у Франції. Зйомки відбудуться в Парижі, Каннах, на Лазуровому узбережжі та вСен-Тропе.

Наразі дата премʼєри четвертого сезону «Білого лотоса» не відома.

Що відомо про серіал «Білий лотос»

Це антологічний серіал, що розповідає про гостей і персонал вигаданої мережі розкішних курортів. Кожен сезон має окрему історію, зняту в іншій країні: перший відбувався на Гаваях, другий – на Сицилії, третій – у Таїланді.

Перший сезон здобув 20 номінацій на «Еммі» та 10 перемог. Другий сезон номінували на 23 премії «Еммі», з яких – пʼять нагород.

У лютому 2024 року з акторського складу прибрали сербського актора з російським громадянством Мілоша Биковича.