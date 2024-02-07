За останнє десятиліття Костов зробив кар’єру у Великій Британії

Болгарський актор Джуліан Костов приєднався до 3 сезону серіалу HBO «Білий лотос». Він зіграє персонажа, якого мав зіграти Мілоша Биковича, повідомляє Deadline.

Нагадаємо, сербського актора, що має російське громадянство Мілоша Биковича звільнили через його підтримку російської агресії щодо України.

34-річний болгарський актор Джуліан Костов у наступному сезоні серіалу «Білий лотос» зіграє інструктора з йоги з Росії. Зйомки третього сезону розпочнуться вже незабаром у Таїланді. Новий сезон розповідатиме про нову групу гостей в іншому готелі «Білий лотос». Виконавчими продюсерами серіалу є керівник проекту, сценарист та режисер Майк Вайт, Девід Бернад і Марк Камін.

За останнє десятиліття Костов зробив кар’єру у Великій Британії, знімаючись у фільмах англійською мовою, а також іспанською, італійською, польською, російською та румунською.

Костов відомий своєю роллю Федора Камінського, російського персонажа, у 1 сезоні фантастичного серіалу «Тінь і кістка». Він також зіграв роль російського лиходія Володимира Макарова у відеогрі Call Of Duty: Modern Warfare III 2023 року. Крім того, нещодавно Костова можна було побачити в перезапуску супергеройського комедійного фільму жахів «Токсичний месник».