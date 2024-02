Американський канал НВО розірвав контракт із сербським актором Мілошем Биковичем, який має російське громадянство та підтримує російську агресію проти України. Бикович мав зіграти епізодичну роль у третьому сезоні популярного серіалу «Білий лотос», повідомило у суботу, 3 лютого, Times із посиланням на заяву Мілоша Биковича.

У заяві, яку передала прес-служба НВО, Мілош Биковіч повідомив, що йде з проекту нібито через «зовнішній тиск», натякаючи на реакцію міністерства зовнішніх справ України. Він заявив, що його звільнення спровокувала цілеспрямована кампанія, яка нібито обмежує його мистецьку свободу.

«Сьогодні проти мене була розгорнута цілеспрямована кампанія, здавалося б, як зовнішній маневр, щоб вплинути на рішення, які можуть створити тривожний прецедент, який затьмарює суть мистецької свободи. Результатом такого наративу є тріумф абсурду і поразка мистецтва», – заявив Бикович.

Про те, що Бикович буде зніматися у третьому сезоні «Білого лотосу», граючи епізодичну роль російського йога та ментора в готелі Таїланду, НВО повідомив 12 січня. На вибір актора відреагувало українське МЗС, яке розкритикувало рішення каналу.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?



@United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp