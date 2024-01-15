Мілош Бикович підтримує війну проти України

Популярний сезон серіалу «Білий лотос» продовжено на третій сезон. Дія відбуватиметься у Таїланді. Проте нещодавно стало відомо, що у третьому сезоні може з'явитися сербський актор з російським паспортом: до команди акторів долучився Мілош Бикович.

Мілош Бикович – актор родом із Сербії, який розвивав свою кар'єру в Росії. Він знімався в окупованому Криму, серіалах «Готель "Елеон"», «Холоп» тощо.

У 2021 році Мілош Бикович отримав російське громадянство. Він заявляв, що в Криму живуть росіяни, а псевдореферендум був правдивий. А ще скаржився на західний світ, який «його бомбив», і де начебто немає «ні демократії, ні людських цінностей». Проте його переконання не перешкоджають актору зніматись в американському серіалі.

Глядачі відреагували на цю новину. На сторінці HBO з’явилось понад 1000 реплік. Ось деякі з них,