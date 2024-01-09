Серіал описує життя персоналу та гостей готелів «Білий лотос»

Дія третього сезону популярного серіалу «Білий лотос» відбуватиметься у Таїланді. Зараз триває кастинг. До серіалу приєдналися Леслі Бібб («Законослухняний громадянин»), Джейсон Айзекс (Люціус Малфой з «Гаррі Поттера»), Мішель Монаган («Справжній детектив»), Паркер Поузі («Вам лист»), Дом Гетракул («Плавці») та Тайме Таптхімтонг («Чужак»). Вони складуть компанію Наташі Ротвелл («Вонка»), спа-менеджерці Беллінді з першого сезону.

Про персонажів нового сезону традиційно відомо мало: будуть герої різного віку, серед яких патріархальний чоловік, керівниця корпорації, актриса та інші.

Зйомки розпочнуться у лютому в Бангкоку, на Самуї, Пхукеті та їх околицях.

Нагадаємо, «Білий лотос» (The White Lotus) – американський комедійно-драматичний телесеріал режисера і сценариста Майка Вайта. Прем'єра серіалу відбулася 11 липня 2021 року. Перший сезон, що складається із шести серій, описує життя персоналу та гостей готелю «Білий лотос» на Гаваях, де серіал було знято наприкінці 2020 року. Головні ролі виконали Мюррей Бартлетт, Конні Бріттон, Дженніфер Кулідж, Олександра Даддаріо, Джейк Лейсі, Сідні Суїні, Наташа Ротвелл та Стів Зан.

30 жовтня 2022 року вийшов другий сезон, в якому розказано історію іншої групи відпочиваючих у готелі «Білий лотос» на Сицилії в Італії. Головні ролі у другому сезоні виконали Ф. Мюррей Абрахам, Дженніфер Кулідж, Адам Дімарко, Меган Фейї, Беатріс Гранно, Джон Грайз, Том Холландер, Сабріна Імпаччаторе, Майкл Імперіолі, Тео Джеймс, Обрі Плаза, Хейлі Лу Річардсон, та Лео Вудалл. У листопаді 2022 року серіал продовжили на третій сезон.

Серіал удостоївся безлічі нагород, включаючи 10 премій «Еммі» (за перший сезон), дві нагороди «Золотий глобус», дві нагороди премії Гільдії кіноакторів, премію Гільдії продюсерів та сценаристів (за другий сезон), а також дві номінації на премію Гільдії режисерів Америки.