У січні стартує чимало нових проектів. Серед найбільш очікуваних – «Володарі неба» від продюсерів Стівена Спілберга та Тома Генкса. Розповідаємо докладніше.

Луна

Echo, з 10 січня

Новий супергеройський серіал з всесвіту Marvel, спіноф «Соколиного ока» що вийшов на екрани у 2021 році. Корінна американка, що не чує, повертається до рідного міста в Оклахомі, щоб врятуватись від переслідувань Вілсона Фіска. Автори обіцяють жорстке видовище. У головних ролях Алаква Кокс, Вінсент д’Онофріо.

Месьє Спейд

Monsieur Spade, з 14 січня

Південь Франції, 1963 рік. Детектив Сем Спейд насолоджується спокоєм на пенсії. Свого часу він працював приватним детективом у Сан-Франциско і зовсім не сумує за минулим. Проте коли у монастирі поблизу вбивають шість черниць, Спейду доведеться згадати про свій фах.

Варто додати, що Сем Спейд є рероєм знаменитого нуара Дешила Геммета «Мальтійський сокіл». Свого часу його зіграв Гемфрі Богарт. Тепер у ролі Спейда Клайв Овен.

Смерть та інші подробиці

Death and Other Details, з 16 січня

Все як у Агати Крісті: вбивство на роскішному океанському лайнері. Детектив Руфус Котворт береться до справи. Очивидно, що творці серіалу Майк Вайс та Гайді Коул Макадамс дуже люблять королеву детективу. А головний герой у виконанні Менді Патінкіна («Мислити як злочинець», «Батьківщина») обожнює методи Еркюля Пуаро.

Зорро

Zorro, з 19 січня

Каліфорнія, 1834 рік. Сюди, до Лос-Анджелеса, прибуває юний Дон Дієго де ла Вега, який кидає навчання в Іспанії, щоб помститися вбивцям батька. Герой у масці Зорро кидає виклик корумпованому губернатору Педро Вікторії. Зрозуміло уже з назви, що серіал базується на творах Джонстона Макаллі. Головну роль виконав Мігель Бернардо. Зірці серіалу «Еліта» можна поспівчувати: глядачі порівнюватимуть його з Аленом Делоном та Антоніо Бандерасом.

Володарі неба

Masters of the Air, з 26 січня



Сюжет цієї військової драми заснований на документальному романі «Володарі неба» Дональда Л. Міллера (2007), який розповідає про дії 100-ї бомбардувальної групи ВПС США під час ІІ Світової війни. Підрозділ отримав назву «Кривава сотня» через великі втрати, понесені ним під час виконання бойових завдань. Продюсерами серіалу є Том Генкс та Стівен Спілберг. У головних ролях: Остін Батлер («Елвіс»), Каллум Тернер («Фантастичні звірі»), Девід Шилдс («Корона»).