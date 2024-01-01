Січень готує для кіноглядачів чимало цікавих релізів. Про українське кіно, що виходитиме цієї зими ми поговоримо окремо, а зараз розповімо про фестивальні хіти та просто цікаве кіно, яке можна побачити у січні 2024 року.

Прісцилла



З 11 січня, на головному фото

Нарешті у широкому прокаті – «Прісцилла» Софії Копполи («Труднощі перекладу», «Марія-Антуанетта»). Фільм про дружину Елвіса Преслі уже встиг наробити багато галасу. Прем’єра стрічки відбулась на Венеціанському кінофестивалі, де виконавиця головної ролі Кейлі Спені отримала приз за найкращу жіночу роль. Сюжет картини розпочинається з неочікуваного знайомства з Елвісом Преслі, яке перевертає життя юної Прісцилли. Король рок-н-ролу оточує її увагою, вишуканими подарунками... і стінами свого палацу. Дівчина навіть не мріяла про весілля з кумиром мільйонів, та невдовзі вони стають головною парою Америки. Але чим обернеться це солодке й безтурботне життя?

Фільм заснований на реальних подіях, описаних у мемуарах Прісцилли Преслі «Елвіс і Я».

Іа



З 18 січня

Картина класика польського кіно Єжи Сколімовського вийшла у 2022 році і нарешті дісталася екранів. На шляху до українських кінотеатрів фільм встиг отримати нагороду Каннського фестивалю та номінацію на «Оскар».

Іа – це ім’я зірки пересувного цирку, допитливого сірого ослика з сумними очима. Невдовзі після закриття цирку розпочинається його велика подорож Європою. На своєму шляху Іа стикається з різними людьми. Це й поважна графиня, й молодий італійський священник, і буйна польська футбольна команда. До акторського складу ввійшли Ізабель Юппер («8 жінок», «Піаністка»), Сандра Држимальська («Хто ти, Філіпе?»), Матеуш Косьцюкевич («Обличчя», «Довбуш»), Лоліта Шамма («Ван Ґоґ. На порозі вічності»).

Бідолахи



З 18 січня

Фільм режисера Йорґоса Лантімоса («Ікло», «Фаворитка») з Еммою Стоун («Круелла», «Ла-ла-ленд») став переможцем Венеціанського фестивалю. Заснований на романі 1992 року Аласдера Ґрейя, сюжет фокусується на молодій жінці Беллі Бакстер (Емма Стоун), яку повернув до життя неортодоксальний вчений (Дефо). Згодом головна героїня тікає разом з адвокатом (Марк Руффало) та відправляється у подорож через континенти. Бувши вільною від упереджень свого часу, Беллі стає непохитною у своїй меті — боротися за рівність і визволення. Фільм вийде у прокат мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Травень, грудень

З 25 січня



Ще один учасник основного конкурсу Канн, знятий відомим режисером Тоддом Гейнсом («Мене там немає», «Керол») із Джуліаною Мур та Наталі Портман у головних ролях. Минуло понад 20 років з моменту, коли 36-річна Грейсі (Джуліанна Мур), спокусила 13-річного хлопчика Джо (Чарльз Мелтон). У в’язниці народилася їхня старша дитина. Згодом, після звільнення із тюрми, вони створили сім’ю та народили ще двох дітей. Цю історію планують екранізувати. Роль Грейсі дісталася телевізійній акторці Елізабет (Наталі Портман). Аби краще зрозуміти людину, яку втілюватиме на екрані, Елізабет їде до неї. Фільм знято за романом Самі Берча.

Ґолда

З 25 січня

1973 рік. «Війна судного дня» у розпалі. Єгипет, Сирія та Йорданія атакують Ізраїль, сподіваючись повернути собі втрачені території. Вирішити цей конфлікт має Ґолда Меїр – перша жінка-прем'єр-міністр Ізраїлю. Тягар відповідальності за долю країни ще важчий тому, що за фасадом «залізної леді» Ґолда ховає один похмурий секрет. Фільм виявився напрочуд актуальним. А головна його принада – Гелен Міррен у головній ролі. Акторці уже доводилось грати відомих жінок: свій «Оскар» Міррен отримала за роль Єлизавети II у фільмі «Королева».