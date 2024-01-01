Зима 2024 пропонує українські фільми ріхних жанрів: тут і комедія в стилі фільмів Дздзьо, і один із головних фестивальних хітів року. Розповідаємо докладніше.

Дон Жуан із Жашкова

З 4 січня

Екранізація п’єси Оксани Гриценко «Дон Жуан із Жашкова». Ідея екранізації належить продюсеру Юрію Мінзянову, який пішов із життя в 2020 році. Женя Горобчик – київський фотограф родом із Жашкова, якого дуже люблять жінки. Він шукає роботу, але випадково знаходить нове кохання. Але у Жені вже є дружина і син, а ще колишня дружина і купа інших проблем. Він розривається між ними й вирішує, що краще вже під поїзд, ніж так далі жити… Якщо, звичайно, життя не підкаже неочікуваний секрет щастя!

Режисером фільму є Віктор Буток. У ролях: В’ячеслав Бабенков, Надія Мейхер-Грановська, Михайло «Дзідзьо» Хома, Антоніна Хижняк, Роб Фельдман, Роман Ясиновський та інше.

Ля Палісіада

З 11 січня, на головному фото

Іронічний детектив режисера Філіпа Сотниченка отримала номінацію Європейської Кіноакадемії – European Film Awards – в категорії European Discovery – Prix FIPRESCI. Світова премʼєра «Ля Палісіади» відбулася в основному конкурсі на 52-му Роттердамському кінофестивалі. Українська прем’єра стрічки відбулася на відкритті 7-го Київського тижня критики. «Ля Палісіада» стала найкращим повнометражним ігровим фільмом за версією Національної премії кінокритиків «Кіноколо».

Україна, 1996 рік. 5 місяців до скасування смертної кари. Судовий психіатр Олександр (Андрій Журба) та його товариш, слідчий Ільгар (Навруз Пашаєв), розслідують вбивство свого колеги-міліціонера. Трьох чоловіків пов’язувала спільна робота, давня дружба та почуття до однієї жінки. Тепер вона – вдова загиблого.

Як там Катя?

З 25 січня

Повнометражний дебют режисерки Крістіни Тинькевич виріс із її короткометражного фільму, прем’єра якого відбулася на Одеському кінофестивалі у 2016 році.

Головні ролі виконали Анастасія Карпенко («Слуга народу»), Катерина Козлова, Тетяна Круліковська, Олексій Череватенко, Ірина Веренич-Островська («Дім за склом»), Віктор Жданов («Кіборги», «Спіймати Кайдаша») та інші. Продюсерами виступили Ольга Матат, Влад Дудко та Сергій Коннов.

Картина Тинькевич розповідає про Анну (Анастасія Карпенко), лікарку швидкої допомоги та матір-одиначку. Сильна жінка планує подарувати своєї дитині краще життя, ніж у неї. Але сталася неочікувана та шокуюча трагедія, яка може все зруйнувати та залишити героїню наодинці з байдужою системою та безмежною втратою.

Світова прем’єра фільму Крістіни Тинькевич відбулась на 75-му кінофестивалі у Локарно в конкурсній програмі Concorso Cineasti del presente.Фільм отримав дві нагороди фестивалю: спеціальний приз журі Ciné+ та приз за найкращу акторську гру для Анастасії Карпенко.



Інший Франко

З 8 лютого

Біографічна драма режисера Ігоря Висневського розповість про непросту долю сина великого «Каменяра» Івана Франка – Петра. Він був одним із засновників «Пласту», був льотчиком, і засновником авіації в Галицькій армії, науковцем, який мав 36 наукових патентів на винаходи, депутатом Верховної Ради УРСР. Молодший Франко був репресований радянською владою, вивезений у Сибір, по дорозі загинув при загадкових обставинах.

Головну роль Петра Франка грає В’ячеслав Довженко, відомий насамперед завдяки ролі Серпня у фільмі Ахтема Сеітаблаєва «Кіборги». Актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв («Мамай», «Хайтарма», «Кіборги», «Додому», «Захар Беркут») зіграв колишнього друга Петра, який стає на інший політичний шлях у буремні часи початку радянської окупації України. Дружину головного героя грає Надія Левченко.

Уроки толерантності

З 14 лютого

Нетолерантна комедія Аркадія Непиталюка розповість про родину Найдюків, які Найдюки звикли висміювати будь-яку інакшість та агресивно сприймати незрозумілі речі. Аж тут з’являється державна програма євроінтеграції «Уроки толерантності», яка пропонує пільги родинам, за умови, що в їх домівці певний час поживе представник ЛГБТ-спільноти. Раціональний розрахунок перевищує страх. Чи співпадуть очікування з реальністю?

Головні ролі у фільмі зіграли відомі українські актори театру та кіно Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Олександр Ярема, Акмал Гурєзо, Кароліна Мруга, Борис Георгієвський, Ніна Набока.

Фільм створено за мотивами п’єси Ігоря Білиця «Гей-парад». Світова премʼєра стрічки відбулася під час PÖFF | Tallinn Black Nights Film Festival, в секції «Вибір критиків».