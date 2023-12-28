Головні ролі зіграли Богдан Бенюк та Сімоне Коста

У прокат вийшла українсько-італійська трагікомедія «Мій карпатський дідусь» режисера Зази Буадзе.

Мікеле (Сімоне Коста) живе життям звичайного підлітка в Італії. Його виховує мама. А коли вона гине, він дізнається, що у далеких Карпатах у нього є дідусь. Мікеле змушений вирушати у подорож, щоб виконати останню волю матері. Дід, колишній клоун (Богдан Бенюк), виявляється не надто приємним буркотуном, який не знає жодного слова англійською й не надто втішений онукові. Та й побут у селі Бережниця сильно відрізняється від того, до якого Мікеле звик у Генуї. Тож онук планує якнайшвидше повернутись додому, але, схоже, він застряг у Карпатах надовго.

Заза Буадзе відомий завдяки фільмам «Червоний», «Позивний Бандерас», «Мати Апостолів». Цього разу він звертається до незвичного до нього жанру комедії (хоча такою стрічка є бльше за фомальними ознками, а за світовідуттям це, звісно, драма), і це у нього виходить вдало.

Звичайно, у фільмі не бракує сюжетних неузгоджень (наприклад, яким чином хлопець, якого самотужки виховала мама-українка ні слова не розуміє українською тощо), але режисер поступається логікою для того, аби додати усьому, що відбувається комічний ефект. Крім того, розвиток стосунків діда та онука є досить передбачуваним, утім це не заважає отримати задоволення від фільму в цілому. Це зворушлива та насправді сумна історія про нерозуміння, самотність, невміння толерувати навіть найрідніших. Герой Бенюка по суті є типовим злим клоуном, який перетворюється на байдужого самотнього старого.

Буадзе додає до смішного чимало трагічного. І, звісно, карпатське тло не може не додати принадливості будь-якому фільму. Зйомки фільму проходили у 2019 році у селах Бережниця та.Дземброня Івано-Франківської області.

Робота над проектом розпочалася ще у 2015 році, планувалось, що режисером буде грек Григоріс Карантінакіс. У 2019 році режисерське крісло зайняв Заза Буадзе. Замість Греції у копродукцію увійшли Італія, Молдова та Чехія. Окрім Богдана Бенюка та Сімоне Кости у фільмі знімались Ірина Бенюк, Мауро Кіпріані, Олекса Гордієнко, Лоренсо Джордано.

Бюджет фільму становить 32,5 млн грн, державна підтримка складає 14,5 млн грн. Прем'єра картини відбулася у серпні 2023 року на Одеському міжнародному кінофестивалі.