У ролі Ольги Франко знялась Ірма Вітовська

Напередодні різдвяних свят Film.Ua Distribution представляє трейлер романтичної історії про силу мрії та любов до кулінарії. Стрічка, створена Ganza Film за підтримки Держкіно, вийде у прокат з 7 березня 2024 року.

«Смак Свободи» – це романтична комедія режисера Олександра Березаня. Вона розповідає про дівчину Варю, яка переїжджає з маленького містечка до Львова, щоби влаштуватися на роботу до елітного ресторану. Попереду чимало перешкод, але, якщо бути наполегливим та вірити в дива, мрія може стати реальністю.

Дорогою до великої мрії Варя зустрічає несподівану знахідку – книжку Ольги Франко «Перша українська загально-практична кухня», що відкриває для дівчини світ вишуканої автентичної кулінарії сторічної давнини. Зйомки фільму відбувались у Львові.

«Наша історія – це квінтесенція натхнення, любові та віри у найкраще, що може дати життя, коли ти відкритий до див, невипадкових випадковостей та знань, які залишили для нас наші видатні та безмежно талановиті українці. “Смак Свободи” – чудовий світлий фільм для перегляду всією родиною», – вважає режисер Олександр Березань.

Одним з важливих завдань «Смаку Свободи» є нагадати, що українська кухня – це не лише улюблений мамин борщ та вареники з вишнями від бабусі, а й вишукані ресторанні страви, не менш смачні та автентичні.

Роль Варі зіграла актриса Ірина Кудашова, а в образі Ольги Франко постала Ірма Вітовська («Мої думки тихі», «Коза Ностра. Мама їде», «Між нами», «БожеВільні» та ін.). Також у фільмі зіграли Костянтин Темляк («БожеВільні», «І будуть люди»), Томаш Собчак («Скажене весілля 2», «Щедрик»), Тетяна Малкова («Конотопська відьма»), Римма Зюбіна («Гніздо горлиці», «Памфір», «Редакція») та Павло Лі («Мирний-21»). А в камео глядачі побачать «пекельного шефа» Олексія Якутова та співачку Джамалу.