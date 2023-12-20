Культура
У кінотеатрах покажуть відреставровану класику української анімаціїНаталка Горішня, 0
Із четверга, 21 грудня, у мережі кінотеатрів «Планета кіно» у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі та Сумах можна буде побачити добірку «Зима і казка». До неї увійдуть найкращі зразки української анімації.
Дорослі нарешті побачать Капітошку, Вовчика, Козаків та інших впізнаваних з дитинства героїв на великому екрані, а діти зможуть познайомитись з класичними мультфільмами, на яких виросло вже кілька поколінь українців.
До програми увійшли 8 коротких мультфільмів від 8 режисерів і режисерок.
- «Осінній вальс» (1989, реж. Юрій Скирда)
- «Жили собі думки» (1983, реж. Володимир Гончаров)
- «Як Їжачок та Ведмежа міняли небо» (1985, реж. Наталія Марченкова)
- «Коза-Дереза» (1995, реж. Ірина Смирнова)
- «Казка про білу крижинку» (1974, реж. Євген Сивокінь)
- «Як козаки в хокей грали» (1995, реж. Володимир Дахно, Тадеуш Павленко, на головному фото)
- «Рукавичка» (1996, реж. Наталія Марченкова)
- «Повертайся, Капітошко!» (1989, реж. Борис Храневич)
Усі мультфільми були заново оцифровані Кінолабораторією Довженко-Центру у 2021-2023 роках.
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