Із четверга, 21 грудня, у мережі кінотеатрів «Планета кіно» у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі та Сумах можна буде побачити добірку «Зима і казка». До неї увійдуть найкращі зразки української анімації.

Дорослі нарешті побачать Капітошку, Вовчика, Козаків та інших впізнаваних з дитинства героїв на великому екрані, а діти зможуть познайомитись з класичними мультфільмами, на яких виросло вже кілька поколінь українців.

До програми увійшли 8 коротких мультфільмів від 8 режисерів і режисерок.

«Осінній вальс» (1989, реж. Юрій Скирда)

«Жили собі думки» (1983, реж. Володимир Гончаров)

«Як Їжачок та Ведмежа міняли небо» (1985, реж. Наталія Марченкова)

«Коза-Дереза» (1995, реж. Ірина Смирнова)

«Казка про білу крижинку» (1974, реж. Євген Сивокінь)

«Як козаки в хокей грали» (1995, реж. Володимир Дахно, Тадеуш Павленко, на головному фото)

«Рукавичка» (1996, реж. Наталія Марченкова)

«Повертайся, Капітошко!» (1989, реж. Борис Храневич)

Усі мультфільми були заново оцифровані Кінолабораторією Довженко-Центру у 2021-2023 роках.