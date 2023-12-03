28 грудня на великі екрани українських кінотеатрів вийде пригодницька сімейна анімація «Різдво на Веселій фермі». Уже вийшов офіційний український трейлер.

Усі діти обожнюють зимові свята, особливо юна корівка Клара. Вона з нетерпінням очікує святкування Різдва на Веселій фермі разом із татом. Та коли виявляється, що батько занадто заклопотаний справами, Клара самостійно береться влаштовувати вечірку, викликати дух Різдва, а разом із ним – чарівного гнома, який принесе багато неочікуваних пригод.

В основу мультфільму покладені скандинавські казки про гномів, які живуть на фермах та охороняють їхніх мешканців. Музика в мультфільмі натхнена мотивами з класичних різдвяних стрічок таких як «Це дивовижне життя» й «Ельф».

Режисер «Різдва на Веселій фермі» – британський аніматор Вілл Ашурст. Його мультсеріал «Епік фейл короля Артура» отримав номінацію на Премію Британською академією телебачення та кіномистецтва (BAFTA).