Анімаційна трилогія зібрала понад 1,6 млрд доларів

Триває робота над першим ігровим фільмом «Як приручити дракона». Безпосередньо зйомки стартують наступного року у Північній Ірландії.



У режисерське крісло повертається постановник трьох анімаційних стрічок «Як приручити дракона» Дін ДеБлуа, який зараз пише сценарій. Виробництвом картини займається Universal Pictures, яка й до цього курувала франшизу. Вихід фільму заплановано на 14 березня 2025 року.



Дія картини відбуватиметься в міфічному селі вікінгів Берк й розповідатиме про пригоди підлітка Іккінга, який потоваришував із пораненим драконом на прізвисько Беззубик (про це, нагадаємо, йдеться й у мультфільмі).



Спочатку проект хотіли знімати у липні 2023 року, але через страйк Гільдії акторів США відклали виробництво.



Фентезійна анімаційна трилогія, створена компаніями Universal та DreamWorks за мотивами книг Кресіди Коуелл, зібрала понад 1,6 млрд доларів у всьому світі та стала дуже популярно/. Пригоди драконів та вікінгів породили три серіали «Дракони» (2012-2018), «Дракони: Рятувальники» (2019) та «Дракони: Дев'ять світів» (2021).



До роботи над оригінальною трилогією «Як привчити дракона» ДеБлуа разом із Крісом Сандерсом працював над діснеївським фільмом «Ліло і Стіч» та писав сценарій до фільму «Мулан». Цього разу, окрім сценариста та режисера, ДеБлуа ще буде продюсером.