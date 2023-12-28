Чотириразовий номінант на «‎Оскар» Майкл Манн на Венеціанському фестивалі

80-річний режисер та чотириразовий номінант на «‎Оскар» Майкл Манн розповів виданню Village про своє українське коріння.

«Уся моя родина походить із міста Овруч. Коли мій дідусь вирушив до США, дві його сестри емігрували в Аргентину разом із дідусем і бабусею Гектора Бабенка (знаменитий аргентинсько-бразильський режисер, – ред.). Я не знав про це, поки не познайомився з ним, він розповів мені цю історію», – розповів Майкл Манн.

Він також додав, що уважно стежить за нинішньою ситуацією в Україні.

«Я стежу за боротьбою, яку зараз веде Україна. Бережіть себе, хай вам щастить. До речі, нещодавно я подивився документальний фільм Шона Пенна (йдеться про картину «Суперсила», – ред.), і це надзвичайна стрічка», – додає режисер.

Майкл Манн найбільш відомий завдяки фільму «Сутичка» з Робертом де Ніро та Аль Пачіно у головних ролях. 28 грудня у прокат вийшов його фільм «Феррарі».

Події розгортаються влітку 1957 року. Енцо Феррарі (Адам Драйвер) в розпачі після смерті сина, який мав стати наступним очільником його компанії. Він хотів би офіційно визнати свого іншого сина, позашлюбного, однак не може через суворі італійські закони. Справи йдуть дедалі гірше і жодної надії на покращення Енцо не бачить. Перекреслити весь розпач має участь команди Феррарі у перегонах на 1000 миль по Італії.

Біографічна драма «Феррарі» знята у копродукції США та Італії. Режисер та співпродюсер фільму задумав екранізувати період з життя видатного італійського автоконструктора у 2000 році. У 2015 році йшла мова про те, що головна роль дістанеться Крістіану Бейлу, однак він вибув з проекту з остраху перед тим, що роль передбачала вимоги до його ваги. Відтоді на роль претендував Г’ю Джекман, та зрештою вона дісталася Адаму Драйверу. Зйомки фільму проходили влітку 2022 року в Італії. Прем’єрний показ відбувся в рамках Венеціанського кінофестивалю.