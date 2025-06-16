37-річна Леся Нікітюк вагітна первістком

Відома українська телеведуча та акторка 37-річна Леся Нікітюк оголосила про вагітність. Знаменитість заручена із 29-річним військовим Дмитром Бабчуком. У інтерв’ю медіа «Клац» вона повідомила, що перебуває на останніх тижнях вагітності.

За словами Лесі Нікітюк, про вагітність вона дізналася під час зйомок комедії «Песики», однак вона вирішила не розповідати про це колегам на знімальному майданчику та успішно завершила зйомки.

«Вагітність прийшла до мене саме тоді, коли я була до неї готова, і я абсолютно спокійно на це відреагувала, без грама страху. Біля мене виявився саме той чоловік, який мене підтримав, який розділив зі мною щастя», – розповіла Леся Нікітюк.

У 2024 році стало відомо, що телеведуча перебуває в стосунках із військовим Дмитром Бабчуком. Він служить у різних підрозділах ЗСУ із 20 років. У січні 2025 року пара заручилася.

Що відомо про Лесю Нікітюк

Українська телеведуча, журналістка, акторка і блогерка родом із Хмельницького. Свою кар’єру вона починала як комікеса, після чого її помітили на телебаченні та запросили вести програму «Орел і Решка». Із 2018 року вона працює на «Новому каналі» як ведуча шоу «Хто проти блондинок», «Хто зверху» та «Le маршрутка».

У 2024 році Леся Нікітюк почала зніматися у кіно, зокрема її дебютом став фільм «Потяг у 31 грудня», після чого вона отримала головну роль у комедії «Песики».