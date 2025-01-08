Для Лесі Нікітюк роль кар’єристки Яни стала дебютом у кіно

Вийшов перший тизер фільму режисера Олексія Єсакова «Песики», в якому головну роль зграла телеведуча Леся Нікітюк. Відео оприлюднили на YouTube FILM.UA Group.

Для 37-річної Лесі Нікітюк роль кар’єристки Яни стала дебютом у кіно. Її героїня після загадкового прокляття стикається з проблемою: усі її кохані перетворюються на собак. Як знайти справжнє кохання, якщо потенційний обранець раптом починає гавкати? Для Яни це випробування не з легких, проте вона намагається не втрачати надії та знайти кохання.

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«У нас у фільмі близько 80% кадрів за участю чотирилапих героїв. Собаки, як і люди, мають свій характер, настрій і навіть уподобання. Іноді вони додавали трюків або деталей, яких ми навіть не планували. Усі ці моменти робили фільм живішим і цікавішим», – розповідає режисер Олексій Єсаков.

Комедія вийде в прокат 6 березня 2025 року.