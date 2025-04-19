У шлюбі в Наталки Денисенко і Андрія Федінчика народився син

Відома українська акторка Наталка Денисенко розлучається з чоловіком Андрієм Федінчиком, із яким була в шлюбі вісім років. Про це стало відомо з ухвали судового реєстру, на яку звернув увагу сайт ТСН.

Як вказано в матеріалах справи, ініціаторкою розлучення стала Наталка Денисенко й подала до суду на розірвання шлюбу ще 31 січня. Справу розглядає Богунський районний суд Житомира.

Наразі ані Наталка Денисенко, ані Андрій Федінчик інформацію про розлучення не коментували. Однак, уже тривалий час пара не ділиться спільними фото в соцмережах.

Додамо, що акторське подружжя познайомилось на зйомках серіалу «Клан ювелірів». Андрій Федінчик і Наталка Денисенко одружилися 1 квітня 2017 року, а у вересні того ж року у них народився син. Для актора – це був другий шлюб.

У останні роки акторка активно знімається в успішних українських фільмах і серіалах, а Андрій Федінчик служить у ЗСУ.