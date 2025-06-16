Роль Білосніжки в однойменному фільмі зіграла Рейчел Зеглер

Римейк фільму «Білосніжка» з Рейчел Зеглер у головній ролі став хітом на стрімінговій платформі Disney+. При цьому, фільм провалився в кінотеатрах і став одним із найбільших фінансових провалів Disney за останні роки. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

11 червня «Білосніжка» дебютувала на Disney+ і одразу увійшла в топ чартів у 12 країнах світу. Фільму вдалося очолити перше місце серед найпопулярніших фільмів сервісу, а також низки інших. Наприклад, згідно з FlixPatrol, «Білосніжка» опинилася у стрімінгових чартах на четвертому місці вже наступного дня після прем’єри, а на JustWatch римейк зараз третій за популярністю у США.

Ймовірно, на неочікуваний успіх фільму в онлайні вплинув сімейний характер стрічки та вдалий момент запуску. Позитивна динаміка дивує, оскільки виробництво фільму обійшлося компанії приблизно у 400 млн доларів, але у прокаті він зібрав лише 205 млн грн.

Не встигли подивитися фільм у кінотеатрі? Не біда! Зі SWEET.TV прем’єри приходять до кожного додому. Насолоджуйтеся найсвіжішими кіноновинками на улюбленому дивані абсолютно легально та в найкрутішому дубляжі разом з онлайн-кінотеатром SWEET.TV.

Крім цього, хейт глядачів викликав вибір акторки на головну роль – зовнішність Рейчел Зеглер не збігалася з образом Білосніжки в оригінальній казці. Частину глядачів роздратували й політичні заяви акторки, пов’язані з ізраїльсько-палестинською війною

Попри низькі оцінки від критиків – 48% на Rotten Tomatoes і рейтинг 1,6 на IMDb – аудиторія виявилася більш поблажливою. Глядацький рейтинг на Rotten Tomatoes становить 74%, а на перевіреній аудиторії – 71%. Частина користувачів відзначила пісні та загальну атмосферу стрічки. В Україні фільм «Білосніжка» без реклами онлайн і офлайн можна подивитися на SWEET.TV.