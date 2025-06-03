У 2025 році анонсували вихід низки сиквелів до фільмів та серіалів, які колись були популярними і полюбилися глядачам. Серед них телесеріал «Баффі – винищувачка вампірів» та фільм «Диявол носить прада».

Для режисерів знімати сиквели – неабиякий ризик зіпсувати класичну історію і спотворити звиклі образи героїв. ZAXID.NET пропонує добірку фільмів, які стали успішним продовженням культових фільмів.

«Темний лицар» (2008)

Це продовження історії «Бетмен: Початок» Крістофера Нолана, що вийшла у 2005 році. Сюжет сиквелу розповідає про боротьбу Бетмена зі злочинністю у місті Готем. Цього разу він зіштовхнувся зі злочинцем-психопатом – Джокером (Гіт Леджер). Джокер та його банда занурюють головного героя у моральну дилему, завдяки якій внутрішній конфлікт Брюса Вейна переносить фільм на новий рівень. Критики називають стрічку одним з найбільш легендарних сиквелів в історії кіно, а за роль Джокера Гіт Леджер посмертно отримав Оскар.

«Топ Ґан: Меверік» (2022)

Стрічка є продовженням фільму 1986 року «Найкращий стрілець». Піт Мітчелл (Том Круз) – першокласний пілот, який серед інших вирізняється безстрашністю та готовністю виконувати ризиковані завдання. Меверік побоюється підвищення у званні, адже тоді він не зможе літати, а виконуватиме завдання на землі. Крім цього, через технологічний прогрес на заміну пілотам можуть прийти самокеровані дрони. Одного разу під час підготовки випускників він помічає Бредлі Бредшоу – сина товариша Ніка, який загинув під час виконання спецоперації. Ця зустріч стане ключовою в ухваленні Мітчеллом грамотних рішень у майбутньому.

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«Місія нездійсненна 7» (2023)

Цей фільм став продовженням однойменної серії фільмів із Томом Крузом у головній ролі. Стрічку номінували на премії Оскар і BAFTA. Цього разу Ітан Гант і його колеги стикаються з таємничим ворогом – штучним інтелектом, відомим як «Сутність». На початку фільму ефектно підривають російський підводний човен, що плавно готує глядачів до головного антагоніста фільму – шпигунської програми, яка планує захопити світ. Аби запобігти цьому, Ітан мусить відшукати важливі ключі та зіткнутися з привидами минулого.

«Шалений Макс: Дорога гніву» (2015)

Цей фільм є продовженням однойменної стрічки 1979 року й отримав шість «Оскарів». У минулому Макс Рокотанскі (Том Гарді) був службовцем Основного Силового Патруля, мав люблячу дружину, дитину і затишний будинок, але банда злочинців вбила його родину. Після того, як він знайшов і знищив усіх винуватців трагедії, його життя стало спустошеним. Крім цього, світ навколо нього змінився – зʼявляється чимало нових банд, кожна з яких пишається своєю жорстокістю і силою. Мимоволі Максу доведеться вчитися жити в жорстокому світі і знаходити нових соратників і друзів.

«Той, хто біжить по лезу 2049» (2017)

Трилер є продовженням фільму одноіменного фільму Рідлі Скотта 1982 року. У сиквелі головні ролі виконують Раян Гослінг і Гаррісон Форд. У 2049 році, у футуристично-абсурдному світі, люди перетворили реплікантів на рабів, яких жорстоко експлуатують, а потім знищують. 30 років тому офіцер Рік Декарт уже мав справу з бунтівними роботами, але незабаром він зрозумів, що ці істоти практично не відрізняються від людини. Вони еволюціонували в розвитку і навчилися відчувати емоції.

У першій частині Рік полюбив дівчину-андроїда, що вплинуло на його професійні принципи і змінило ставлення до олюднених кіборгів. Після нього «тим, хто біжить по лезу» став молодий лос-анджелеський поліцейський Кей. Він також мав ловити поламаних кіборгів і знищувати їх. Однак він дізнається таємницю, що може погубити людство. Кей виходить на слід колишнього агента космічного підрозділу, і той розповідає тому моторошну правду про реплікантів.