До війни Вікторія Боброва була кастинг-директоркою та продюсеркою кіно

На війні загинула кінопродюсерка та офіцерка 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Вікторія «Квітка» Боброва. Про це в коментарі «Детектору медіа» повідомив колишній начальник відділення комунікацій бригади «Едельвейс» Богдан Флюнт.

До Збройних сил Вікторія Боброва долучилася приблизно в червні 2024 року. Загинула 23 квітня в зоні виконання бойових завдань. Останній тиждень перед загибеллю Вікторія Боброва тимчасово виконувала обовʼязки керівниці відділу комунікацій бригади.

Богдан Флюнт повідомив, що поховають Вікторію в Києві, де вона багато років працювала і прожила все свідоме життя.

Додамо, що Вікторія Боброва була кастинг-директоркою серіалів «Одна родина. Весілля», «Окуповані», «Друзі» та «Холод», які виходили на телеканалі «2+2». Також вона була дотична до створення фільмів «Як я провів літні канікули» Антоніо Лукіча і «Подвійний іммельман» Віри Яковенко.