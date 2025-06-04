Екранізація роману Дж. Р. Р. Толкіна «Володар перстнів» навіть через понад 20 років залишається однією з найкращих у жанрі пригодницького дарк-фентезі. Для багатьох фанатів роману його герої назавжди будуть асоціюватися з акторами, які зіграли в трилогії Пітера Джексона. Творці фільму анонсували вихід нової частини «Володар перстнів. Полювання на Ґолума». Очікується, що фільм вийде на екрани у 2027 році й у ньому зіграють деякі актори старого касту.

Судячи із соцмереж, навіть після завершення зйомок актори підтримують теплий звʼязок поза кадром, а так зване братерство персня час від часу зустрічається на ефірах із фанатами та у звичайному житті.

ZAXID.NET пропонує пригадати, якими актори «Володаря перстнів» запамʼятались на початку 2000-х та як вони виглядають зараз.

Фродо Торбин – Елайджа Вуд

Араґорн – Вігго Мортенсен

Леголас – Орландо Блум

Сем Ґемджі – Шон Астін

Арвен – Лів Тайлер

Боромир – Шон Бін

Ґендальф – Ієн Маккеллен

Галадрієль – Кейт Бланшет

Ґімлі – Джон Ріс-Девіс

Переґрін Тук (Піппін) – Біллі Бойд

Меріадок Брендіцап (Мері) – Домінік Монаган

Елронд – Гʼюго Вівінг

Ґолум – Енді Серкіс

Еовін – Міранда Отто

Фарамир – Девід Венгем