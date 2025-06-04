Як змінились актори «Володаря перснів» за понад 20 років
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Екранізація роману Дж. Р. Р. Толкіна «Володар перстнів» навіть через понад 20 років залишається однією з найкращих у жанрі пригодницького дарк-фентезі. Для багатьох фанатів роману його герої назавжди будуть асоціюватися з акторами, які зіграли в трилогії Пітера Джексона. Творці фільму анонсували вихід нової частини «Володар перстнів. Полювання на Ґолума». Очікується, що фільм вийде на екрани у 2027 році й у ньому зіграють деякі актори старого касту.
Судячи із соцмереж, навіть після завершення зйомок актори підтримують теплий звʼязок поза кадром, а так зване братерство персня час від часу зустрічається на ефірах із фанатами та у звичайному житті.
ZAXID.NET пропонує пригадати, якими актори «Володаря перстнів» запамʼятались на початку 2000-х та як вони виглядають зараз.