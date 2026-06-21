Переможці фестивалю

У Чернівцях оголосили переможців міжнародного кінофестивалю глядацького кіно «Миколайчук OPEN». Цьогоріч разом з глядачами і глядачками найкращі фільми обирало професійне журі.

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До складу журі увійшли українські та міжнародні кінематографісти та кінематографістки.

Міжнародне журі:

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Корін Гарді, британський кінематографіст, найбільш відомий як режисер горорів «Монахиня» (2018) та «Свисток» (2025), «З темряви» (2015).

Майк Дауні, англо-ірландський продюсер, що 25 років був на посаді голови Європейської кіноакадемії.

Девід Маккензі, шотландський режисер і сценарист, володар Срібного Ведмедя Берлінале та призер BAFTA. Його найвідоміший фільм – «Остання любов на Землі».

Дмитро Сухолиткий-Собчук, український режисер театру і кіно. Член Європейської та Української кіноакадемій і голова Українського Оскарівського комітету у 2024-2025 роках. Повнометражний дебют «Памфір» мав світову премʼєру на Каннському кінофестивалі.

Ірина Цілик, українська кінорежисерка та письменниця. Перша українка, яка увійшла до журі премії «Золоте око» на Каннському кінофестивалі.

Національне журі

Ірма Вітовська-Ванца, акторка театру й кіно. Серед найвідоміших ролей – «Мої думки тихі», «Малевич», «Божевільні», «Леся + Рома».

Олексій Гнатковський, актор театру та кіно, режисер. Серед проєктів – головна роль у фільмі «Довбуш».

Римма Зюбіна, українська акторка театру та кіно, телеведуча й громадська активістка, відома за ролями у таких фільмах, як «Гніздо горлиці», «Трубач», «Памфір» та у ситкомі «Люся інтерн».

Сергій Кулибишев, режисер, сценарист і драматург з доробком у понад 400 сценаріїв. Член Української кіноакадемії. Шоуранер оригінального серіалу Sweet TV «Ховаючи колишню».

Хайдер Ротшильд Хузір, лауреат BAFTA Film Award, режисер/продюсер, який увійшов до шортлиста премії «Оскар». Його відзначена короткометражна стрічка «Камінь, Папір, Ножиці» з Олександром Рудинським отримала нагороду як Best British Short Film на BAFTA 2025.

Ахтем Сеітаблаєв, режисер, актор, телеведучий, викладач, громадський діяч. Найвідоміші режисерські роботи – «Захар Беркут», «Кіборги», «Хайтарма».

Журі конкурсу музичних відео

Анна Бурячкова, українська кінорежисерка, кліпмейкерка та сценаристка. Дебютувала у 2023-му фільмом «Назавжди-Назавжди».

Даша Ши, продюсерка, ведуча та режисерка. Вона знімає для Дія, Visa, Rozetka, Carlsberg та гурту «Пиріг і Батіг».

Дон Шадфорт, британська режисерка, яка знімає музичні кліпи, телепроєкти та кіно. Вона багато працювала з Кайлі Міноуг, зокрема, над кліпами для хітів Can't Get You Out of My Head, Spinning Around, In Your Eyes та Chocolate.

Марина Ер Горбач, українська режисерка та сценаристка. Володарка нагороди за найкращу режисуру на фестивалі Sundance та Призу екуменічного журі секції «Панорама» Берлінського міжнародного кінофестивалю за фільм «Клондайк».

Валерія Фадєєва, - режисерка та кліпмейкерка. Створила останні гучні музичні відео для виконавиці Jerry Heil.

Микита Кузьменко, український кінооператор, який співпрацював зі світовими артистами – Dua Lipa, Cardi B, Doja Cat, Jungkook, Foals. Також він знімав кліпи для The Hardkiss, Monatik, Dorofeeva, Мішель Андраде.

Переможці «Миколайчук OPEN-2026»