Голлівудські премії, мільйонні гонорари та світова слава – але коріння частини культових зірок веде до України. Стівен Спілберг зізнавався, що почувається в Україні як удома, Леонардо Ді Капріо назвав себе наполовину одеситом, а Міла Куніс виросла у Чернівцях. Хто ще з голлівудських знаменитостей має українське походження – читайте у добірці.

Стівен Спілберг

Стівен Спілберг

Родина знаменитого режисера Стівена Спілберга походить з півдня України. Його бабуся та дідусь по батьківській лінії – євреї, що народилися в Одесі та емігрували до США на початку XX століття.

У 2006 році режисер фільмів «Щелепи», «Індіана Джонс» і «Список Шиндлера» відвідав Київ. Тоді він побував у Бабиному Яру та зізнався журналістам, що відчув себе вдома. Також Спілберг розповідав, що Україну він дуже любить, а в його родині часто готували борщ.

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Міла Куніс

Міла Куніс

Голлівудська акторка Міла Куніс народилася у Чернівцях. У семирічному віці вона разом із батьками емігрувала до США.

У 2017 році Куніс разом із чоловіком Ештоном Кутчером і батьками приїхала до Чернівців, щоб побачити будинок, у якому жила в дитинстві. Однак нові власники оселі не захотіли впускати родину.

У 2021 році акторку знову помітили в Україні – цього разу в Києві, де вона разом із чоловіком брала участь у зйомках фільму «Кохання та блогери».

Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо

Американський актор Леонардо Ді Капріо неодноразово заявляв про своє українське походження. Його бабуся Олена народилася в Одесі. Після революції її родина переїхала до Німеччини, де жінку почали називати Хелен. Згодом її донька емігрувала до США, де народився майбутній актор.

Сам Ді Капріо в одному з інтерв’ю говорив: «У мене українське коріння, а саме – одеське. Ба більше, я майже наполовину одесит».

Віра Фарміґа

Віра Фарміґа

Акторка Віра Фарміґа є донькою українських емігрантів. Її бабуся та дідусь познайомилися у таборі для біженців у Німеччині під час Другої світової війни, після чого переїхали до США.

Фарміґа виросла в українсько-американській громаді, навчалася в українській греко-католицькій школі та була учасницею організації «Пласт».

У 2022 році на одному з концертів у Нью-Йорку Віра Фарміґа увімкнула звук повітряної тривоги, щоб підтримати українців, та закликала протестувати проти політиків, які підтримують Росію.

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Предки відомого «Рембо» – Сильвестра Сталлоне – по материнській лінії емігрували до США з Одеси ще у XIX столітті. Його родина володіла фабриками та нерухомістю, однак після переїзду до Америки приховувала своє походження. Через це мати актора дізналася про українське коріння родини вже значно пізніше.

Девід Духовни

Девід Духовни

Зірка культових серіалів «Цілком таємно» та «Секс і Каліфорнія» Девід Духовни довгий час вважав себе нащадком російських емігрантів. Лише згодом актор дізнався, що його предки походили з Києва і залишили Україну на початку ХХ століття, рятуючись від погромів та політичної нестабільності.

Сам Духовни розповів, що відкриття власного українського коріння стало для нього несподіванкою. У 2014 році він навіть написав у соцмережах, що все життя вважав себе росіянином, але зрозумів, що насправді має українське походження. Цей допис швидко став популярним серед його шанувальників по всьому світу.

Лієв Шрайбер

Лієв Шрайбер

Американський актор, режисер і продюсер Лієв Шрайбер здобув популярність завдяки фільмам «Крик», «Люди Ікс: Початок. Росомаха» та серіалу «Рей Донован». Українське коріння він успадкував від родини по материнській лінії, а історія предків стала важливою частиною його особистої ідентичності.

Особливе місце у творчості Шрайбера займає Україна. Саме він екранізував роман Джонатана Сафрана Фоєра «Все ясно», події якого розгортаються навколо пошуків сімейної історії на українських землях. Актор також не приховує зацікавлення власним родоводом і неодноразово розповідав про спроби відшукати місця, звідки походили його предки.

Джек Пеланс

Джек Пеланс

Голлівудський актор народився в родині емігрантів з Тернопільщини. Справжнє ім’я зірки вестернів – Володимир Палагнюк. Саме під цим прізвищем його батьки виїхали до США, де майбутній актор згодом побудував успішну кар’єру в кіно.

Пеланс став лауреатом премії «Оскар», знявшись у десятках популярних стрічок, однак ніколи не приховував свого походження. Він вільно спілкувався українською мовою, підтримував українську громаду в Америці та наголошував, що вважає себе українцем. Під час одного з візитів до Києва актор навіть зізнавався, що мріяв зіграти Тараса Бульбу на великому екрані.