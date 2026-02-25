Навесні виходить друга частина культової фешн-стрічки «Диявол носить Прада». Між подіями першої та другої частини минуло 20 років, тож ZAXID.NET пропонує переглянути, як змінилися головні персонажі.

Меріл Стріп – Міранда Прістлі

Міранда залишається незмінною головною редакторкою модного журналу «Подіум» у Нью-Йорку. Втім, судячи з трейлеру другої частини, пам’ять її підводить, адже вона не впізнала свою колишню помічницю Енді, яка пройшла у неї справжню школу виживання.

Енн Гетевей – Андреа «Енді» Сакс

У новій частині фільму скромна та невпевнена Енді перетвориться на справжню гуру фешн-світу, до якої за допомогою звернеться сама Міранда Прістлі.

Емілі Блант – Емілі Чарльтон

Емілі Чарльтон всі ці 20 років схоже також працювала на Міранду, адже у трейлері вона з’являється як її незмінна старша помічниця. Як і у першій стрічці, появі Енді вона не зраділа.

Стенлі Туччі – Найджел Кіплінг

Незмінний артдиректор журналу Найджел, який у першій частині допомагав Енді знайти спільну мову з Мірандою, з’явиться й в продовженні. Судячи з кадрів зі зйомок, він супроводжуватиме керівницю на важливі події.