Минуло аж 20 років: як змінились актори стрічки «Диявол носить Прада»
Навесні виходить друга частина культової фешн-стрічки «Диявол носить Прада». Між подіями першої та другої частини минуло 20 років, тож ZAXID.NET пропонує переглянути, як змінилися головні персонажі.
Меріл Стріп – Міранда Прістлі
Міранда залишається незмінною головною редакторкою модного журналу «Подіум» у Нью-Йорку. Втім, судячи з трейлеру другої частини, пам’ять її підводить, адже вона не впізнала свою колишню помічницю Енді, яка пройшла у неї справжню школу виживання.
Енн Гетевей – Андреа «Енді» Сакс
У новій частині фільму скромна та невпевнена Енді перетвориться на справжню гуру фешн-світу, до якої за допомогою звернеться сама Міранда Прістлі.
Емілі Блант – Емілі Чарльтон
Емілі Чарльтон всі ці 20 років схоже також працювала на Міранду, адже у трейлері вона з’являється як її незмінна старша помічниця. Як і у першій стрічці, появі Енді вона не зраділа.
Стенлі Туччі – Найджел Кіплінг
Незмінний артдиректор журналу Найджел, який у першій частині допомагав Енді знайти спільну мову з Мірандою, з’явиться й в продовженні. Судячи з кадрів зі зйомок, він супроводжуватиме керівницю на важливі події.