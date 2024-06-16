Щороку у третю неділю червня в Україні відзначають День батька. Пропонуємо невеличку підбірку фільмів про те, якою різною може бути турбота батька.

«Місіс Даутфайр»

Mrs. Doubtfire, 1993

Сумна комедія про непрості стосунки від режисера фільмі «Сам удома» та «Гаррі Поттер та філософський камінь» Кріса Коламбуса. Головні ролі зіграли Робін Вільямс, Саллі Філд, Пірс Броснан.

Деніель Гілард втрачає роботу, потім дружина йде від нього. І найстрашніше, він може бачити дітей раз на тиждень. Але наш герой знайшов вихід з положення. Він переодягається в жіночий одяг і наймається нянею в будинок колишньої дружини.

«Я – Сем»

I`m Sam, 2001, на головному фото

Головний герой фільму Сем – дорослий чоловік з інтелектом семирічної дитини. В цьому суворому світі йому було би непросто, якби не його донька Люсі, яка вже починає обганяти свого тата з розвитку. Але одного дня в їхнє життя втручаються соціальні служби, які прагнуть забрати дитину. Сем зробить все можливе, щоб повернути свою доньку. У картині Джессі Нельсоон блускуче зіграли Шон Пенн, Мішель Пфайффер та Дакота Феннінг.

«У гонитві за щастям»

The Pursuit of Happyness. 2005

Стрічка, що базується на реальних подіях, розповідає історію Кріса Ґарднера. Кріс – Батько-одинак, що залишився на вулиці з маленьким сином. Одного дня йому випадає шанс стати стажером у великій компанії, та зміни в життя настають зовсім не одразу.

Зараз Кріс Гарднер успішний бізнесмен і мотиваційний спікер. У цій зворшливій картині Габріеле Муччіно Вілл Сміт зіграв разом зі своїм сином Джейденом.

«Ми купили зоопарк»

We Bought a Zoo, 2012

Бенджамін Мі після смерті дружини сам виховує сина і дочку. Він вирішує трохи змінити життя, і переїхати з міста в тихе і спокійне місце. Бенджамін придбав кілька гектарів землі з хорошим і великим будинком. На цій території також знаходиться зоопарк, який переживає не найкращі часи. Так для головних героїв фільму починається нове життя, наповнене смішними ситуаціями і різними курйозами. Родину Мі чекає зустріч з новими друзями, боротьба за життя і існування зоопарку. У фільмі Кемерон Кроу головні ролі зіграли Мет Деймонд, Скарлетт Йогансон та Ель Фаннінг.

«2+1»

Demain tout commence, 2013

Життя головного героя було легким й безтурботним рівно до того часу, поки одна з його колишніх дічат не підкинула йому немовля. Вирішивши, що така проблема йому не потрібна, він поїхав шукати матір дівчинки Глорії. Але все склалося інакше.

Режисером картин є Г’юго Желен, у головній ролі – Омар Сі, який по великому рахунку рподовжує грати свою роль з фільму «1+1».