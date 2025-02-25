Ахтем Сеітаблаєв коментуватиме церемонію для українських глядачів

Урочиста церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться у Лос-Анджелесі 2 березня та почнеться о 19:00 за місцевим часом. За київським часом це вже буде ніч на 3 березня. Транслювати церемонію у прямому ефірі буде канал «Суспільне. Культура».

О 00:00 розпочнеться передшоу «Оскар 2025: український погляд».

розпочнеться передшоу «Оскар 2025: український погляд». О 1:30 покажуть червону доріжку, якою традиційно дефілюватимуть номінанти та гості церемонії.

покажуть червону доріжку, якою традиційно дефілюватимуть номінанти та гості церемонії. О 2:00 розпочнеться церемонія нагородження «Оскар 2025».

Повтор церемонії вручення премії «Оскар» можна буде переглянути на телеканалі «Суспільне Культура» у понеділок, 3 березня, о 21:00 та у неділю, 9 березня. Але зазвичай у повторі показують скорочену версію церемонії.

Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв коментуватиме прямий ефір церемонії та вестиме передшоу.

А саму церемонію у Лос-Анджелесі проведе американський комік Конан ОʼБраєн. У цій ролі він виступить вперше. У США церемонія «Оскара» буде транслюватись на телеканалі ABC та вперше на американському потоці служби Hulu Vod.