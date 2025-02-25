«Оскар-2025»: кому віддають перемогу букмекери
Прогнози в основних номінаціях0
До теми
-
Назвали номінатів на премію «Оскар-2025».
Церемонію переносити не будуть, а серед номінантів – фільм «Порцелянова війна» ZAXID.NET
-
«Оскар-2025»: найкращі режисери.
Що відомо про одну з головних оскарівських номінацій ZAXID.NET
-
«Оскар-2025» першого та другого плану.
Нове, цікаве та неприємне в акторських номінаціях найвідомішої кінопремії ZAXID.NET
Церемонія вручення премії «Оскар-2025» наближається, тож і прогнози стають все більш чіткими, адже свої нагороди вручили ґільдії, зокрема такі впливові як ґільдії акторів, сценаристів, режисерів та продюсерів. Дуже часто саме їх нагородами можна спрогнозувати і переможців «Оскара». Нагадаємо, що у більшості номінацій голосують саме відповідні ґільдії: актори за акторів, режисери за режисерів, гримери за грим та зачіски тощо. А от за найкращий фільм голосують усі члени Американської кіноакадемії. Тож ця категорія завжди є найбільш непередбачуваною. Проте і тут букмекери вже визначили фаворитів.
Хто ж має найбільші шанси на перемогу? Ми проналізували прогнози декількох сайтів, які публікують власні прогнози, засновані на результатах попередніх премій та ставках, які роблять їх читачі, і склали рейтинг шансів на перемогу в основних категоріях. Прогнозований переможець виділений жирним шрифтом, решта кандидатів розставлені у порядку спадання за оцінками букмекерів.
Звичайно, прогнозувати такі результати – справа невдячна, тож несподіванки можливі. Особливо хотілося б помилитись там, де перемогу прогнозують «Анорі», зокрема, через участь у ній російських акторів.
Найкращий фільм
- «Бруталіст».
- «Анора».
- «Емілія Перес».
- «Конклав».
- «Боб Ділан. Цілковита невідомість».
- «Справжній біль».
- «Я досі тут».
- «Субстанція».
- «Дюна: Частина друга».
- «Хлопчики з нікеля».
Найкраща режисерська робота
- Шон Бейкер, «Анора».
- Брейді Корбет, «Бруталіст».
- Коралі Фаржа, «Субстанція».
- Жак Одіар, «Емілія Перес».
- Джеймс Менгольд, «Боб Ділан. Цілковита невідомість».
Найкраща жіноча роль
- Демі Мур, «Субстанція».
- Фернанда Торрес, «Я досі тут».
- Майкі Медісон, «Анора».
- Синтія Еріво, «Wicked: Відьма».
- Карла Софія Гаскон, «Емілія Перес».
Найкраща чоловіча роль
- Едрієн Броуді, «Бруталіст».
- Тімоті Шаламе, «Боб Ділан. Цілковита невідомість».
- Рейф Файнс, «Конклав».
- Колман Домінго, «Сінг Сінг».
- Себастьян Стен, «Учень. Історія Трампа».
Найкраща жіноча роль другого плану
- Зої Салданья, «Емілія Перес».
- Аріана Гранде, «2Wicked: Відьма».
- Ізабелла Росселліні, «Конклав».
- Фелісіті Джонс, «Бруталіст».
- Моніка Барбаро, «Боб Ділан. Цілковита невідомість».
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Кіран Калкін, «Справжній біль».
- Гай Пірс, «Бруталіст».
- Едвард Нортон, «Боб Ділан. Цілковита невідомість».
- Юра Бориснов, «Анора».
- Джеремі Стронг, «Учень. Історія Трампа».
Найкращий адаптований сценарій
- «Конклав».
- «Боб Ділан. Цілковита невідомість».
- «Емілія Перес».
- «Сінг Сінг».
- «Хлопчики з нікеля».
Найкращий оригінальний сценарій
- «Анора».
- «Субстанція».
- «Бруталіст».
- «Справжній біль».
- «5 вересня».
Найкращий повнометражний анімаційний фільм
- «Дикий робот».
- «Потік. Останній кіт на Землі».
- «Думками навиворіт 2».
- «Спогад Равлика».
- «Воллес і Громіт: Пташина помста».
Найкращий повнометражний документальний фільм
- «Немає іншої землі».
- «Цукрова тростина».
- «Щоденники чорної скриньки».
- «Порцелянова війна».
- «Саундтрек до державного перевороту».
Найкращий міжнародний фільм
- «Я досі тут».
- «Емілія Перес».
- «Насіння священного інжиру».
- «Потік. Останній кіт на Землі».
- «Дівчина зі спицею».