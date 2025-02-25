Церемонія вручення премії «Оскар-2025» наближається, тож і прогнози стають все більш чіткими, адже свої нагороди вручили ґільдії, зокрема такі впливові як ґільдії акторів, сценаристів, режисерів та продюсерів. Дуже часто саме їх нагородами можна спрогнозувати і переможців «Оскара». Нагадаємо, що у більшості номінацій голосують саме відповідні ґільдії: актори за акторів, режисери за режисерів, гримери за грим та зачіски тощо. А от за найкращий фільм голосують усі члени Американської кіноакадемії. Тож ця категорія завжди є найбільш непередбачуваною. Проте і тут букмекери вже визначили фаворитів.

Хто ж має найбільші шанси на перемогу? Ми проналізували прогнози декількох сайтів, які публікують власні прогнози, засновані на результатах попередніх премій та ставках, які роблять їх читачі, і склали рейтинг шансів на перемогу в основних категоріях. Прогнозований переможець виділений жирним шрифтом, решта кандидатів розставлені у порядку спадання за оцінками букмекерів.

Звичайно, прогнозувати такі результати – справа невдячна, тож несподіванки можливі. Особливо хотілося б помилитись там, де перемогу прогнозують «Анорі», зокрема, через участь у ній російських акторів.

Найкращий фільм

«Бруталіст». «Анора». «Емілія Перес». «Конклав». «Боб Ділан. Цілковита невідомість». «Справжній біль». «Я досі тут». «Субстанція». «Дюна: Частина друга». «Хлопчики з нікеля».

Найкраща режисерська робота

Шон Бейкер, «Анора». Брейді Корбет, «Бруталіст». Коралі Фаржа, «Субстанція». Жак Одіар, «Емілія Перес». Джеймс Менгольд, «Боб Ділан. Цілковита невідомість».

Найкраща жіноча роль

Демі Мур, «Субстанція». Фернанда Торрес, «Я досі тут». Майкі Медісон, «Анора». Синтія Еріво, «Wicked: Відьма». Карла Софія Гаскон, «Емілія Перес».

Найкраща чоловіча роль

Едрієн Броуді, «Бруталіст». Тімоті Шаламе, «Боб Ділан. Цілковита невідомість». Рейф Файнс, «Конклав». Колман Домінго, «Сінг Сінг». Себастьян Стен, «Учень. Історія Трампа».

Найкраща жіноча роль другого плану

Зої Салданья, «Емілія Перес». Аріана Гранде, «2Wicked: Відьма». Ізабелла Росселліні, «Конклав». Фелісіті Джонс, «Бруталіст». Моніка Барбаро, «Боб Ділан. Цілковита невідомість».

Найкраща чоловіча роль другого плану

Кіран Калкін, «Справжній біль». Гай Пірс, «Бруталіст». Едвард Нортон, «Боб Ділан. Цілковита невідомість». Юра Бориснов, «Анора». Джеремі Стронг, «Учень. Історія Трампа».

Найкращий адаптований сценарій

«Конклав». «Боб Ділан. Цілковита невідомість». «Емілія Перес». «Сінг Сінг». «Хлопчики з нікеля».

Найкращий оригінальний сценарій

«Анора». «Субстанція». «Бруталіст». «Справжній біль». «5 вересня».

Найкращий повнометражний анімаційний фільм

«Дикий робот». «Потік. Останній кіт на Землі». «Думками навиворіт 2». «Спогад Равлика». «Воллес і Громіт: Пташина помста».

Найкращий повнометражний документальний фільм

«Немає іншої землі». «Цукрова тростина». «Щоденники чорної скриньки». «Порцелянова війна». «Саундтрек до державного перевороту».

Найкращий міжнародний фільм