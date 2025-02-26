За майже 100-річну історію існування церемонія «Оскар» (цього року премію вручатимуть у 97-й раз) ставала відомою не лише через кіно. Траплялись скандали, курйози та навіть бійки. І часом їх обговорювали навіть активніше, ніж фільми-переможці. Розповідаємо про найбільші скандали, які відбувалися довкола і під час вручення кінопремії.

«Переміг Френк!», 1933 рік

Френк Капра та Френк Ллойд на церемонії 1933 року

Під час шостої церемонії вручення премії «Оскар» серед номінантів у категорії «найкраща режисура» були Френк Капра («Леді на один день») і Френк Ллойд («Кавалькада»), проте ведучий церемонії Вілл Роджерс не знав, що серед номінантів – два Френки.

Коли Роджерс оголошував переможця, він сказав «Переміг Френк», не назвавши прізвища. Капра вийшов на сцену, щоб отримати нагороду, але насправді переміг Ллойд.

Найдовша промова, 1943 рік

Грір Гарсон проголошує свою промову

Тим, що промови подяки, які проголошують переможці, обмежені у часі, ми маємо завдячувати актрисі Грір Гарсон. У 1943 році після отримання нагороди за найкращу жіночу роль у фільмі «Місіс Мінівер», вона почала говорити без упину. Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, їй знадобилося 5 хвилин і 30 секунд, щоб закінчити. Це стало найдовшою промовою в історії Оскара.

Марлон Брандо за права корінних американців, 1972 рік

Сашин Літлфезер

Американський актор Марлон Брандо отримав «Оскар» за роль Віто Корлеоне у фільмі «Хрещений батько». Проте він не з’явився на церемонії, відправивши замість себе Сашин Літлфезер, акторку та активістку, яка від його імені виголосила промову про погане ставлення до корінних американців у кіноіндустрії. Тоді Сашин Літлфезер організатори сказали, що промова має тривати не більше 60 секунд, інакше на неї чекає арешт. У 2022 році Академія попросила в акторки вибачення. Лише у 2024 році Лілі Гладстоун («Вбивці квіткової повні») стала першою корінною американкою, номінованою на «Оскар».

Голий фотограф, 1974 рік

Девід Нівен та Роберт Опель за його спиною

У 1974 році Роберт Опель вибіг голим на сцену у той момент, коли ведучий церемонії Девід Нівен запросив актрису Елізабет Тейлор на сцену, щоб оголосити переможця у категорії «найкращий фільм».

За його спиною з’явився повністю оголений чоловік. Ним виявився фотограф та активіст руху за права ЛГБТ-спільноти Роберт Опель. У 2024 році цю акцію цілком у межах режисури церемонії спародіював рестлер та актор Джон Сіна, оголошуючи приз за найкращі костюми.

#OscarsSoWhite, 2016 рік

Ейпріл Рейн

5 січня 2015 року були оголошені номінанти на «Оскар». Усі 20 акторів, які могли претендувати на чотири акторські «Оскари» (чоловіча та жіноча ролі та ролі другого плану), були білими.

Це стало поштовхом для Ейпріл Рейн створити гештег #OscarsSoWhite (#ОскарТакийБілий). У 2016-му #OscarsSoWhite став вірусним, що привернуло до академії увагу всього світу. Люди заговорили про тривалу історію расизму, а також про те, що академія на 92% скаладається з білих людей. До кампанії приєдналися голлівудські зірки Спайк Лі, Джада Пінкетт-Сміт, Вілл Сміт, Люпіта Ніонго та інші. Після цього правила «Оскара» змінили.

Всього розроблено 4 нові стандарти:

один з акторів першого або другого плану повинен належати до недостатньо представленої расової або етнічної групи: бути темношкірим, латиноамериканцем, азіатом, жителем Близького Сходу тощо;

щонайменше 30% акторського складу на другорядних ролях повинні бути від щонайменше двох недостатньо представлених груп: жінок, етнічних представників чи представників раси (окрім європеоїдної), ЛГБТ-спільноти або людей з інвалідністю;

основна тема чи сюжетна лінія картини повинна стосуватися недостатньо представлених груп;

на керівних та інших посадах повинні бути кілька представників недостатньо представлених груп; принаймні 30% знімальної групи мають складати представники недостатньо представлених груп.

«Ла-Ла Ленд» як новий Френк, 2017 рік

Watch moment Warren Beatty appears to take a second look inside envelope for Best Picture. #Oscars https://t.co/okqF3W9eBX pic.twitter.com/WtTf20ot4V — ABC News (@ABC) February 27, 2017

У 2017 році переможця у категоріх «найкращий фільм» оголошували Фей Данавей та Воррен Бітті. Вони оголосили «Ла-Ла Ленд» найкращим фільмом. Знімальна група пішла на сцену, проте виявилось, що організатори переплутали конверти. Бітті дали конверт, де було ім'я найкращої актриси Емми Стоун, яка зіграла головну роль у «Ла-Ла Ленді». Коли уся знімальна група рушила на сцену за нагородою, виявилось, що насправді переможцем став фільм «Місячне світло».

Ляпас Вілла Сміта, 2022 рік

Під час церемонії вручення премії «Оскар» у прямому ефірі Вілл Смітт вийшов на сцену та вдарив коміка Кріса Рока через жарт про поголену голову дружини актора Джади Пінкетт-Сміт. Відомо, що вона втрачає волосся через автоімунне захворювання.

Крісу Року вдалося настільки зберегти спокій, що глядачі навіть вирішили, що ляпас – частина шоу. Проте Американська кіноакадемія ухвалила рішення, що починаючи з 8 квітня 2022 року Сміту не буде дозволено відвідувати будь-які заходи або програми, що проводяться кіноакадемією особисто чи віртуально протягом десяти років. Насамперед це стосується церемоній вручення премії «Оскар», але ними не обмежується.

Проте це не перешкодить актору номінуватись на «Оскар» чи навіть ставати володарем премії. Також Вілла Сміта виключили зі складу кіноакадемії. Про це він попросив сам відразу після інциденту.