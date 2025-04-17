Оголошено програму Каннського фестивалю – і його офіційну селекцію, і паралельні програми. Можливо, якісь картини ще долучать, проте уже можна аналізувати, що цікавого буде цього року у Каннах. Також розкажемо, які «каннські» фільми потраплять в український прокат цього року.

У конкурсі

Після «Гладіатора II» Паскаль і Мескаль так добре римуються, що їх вирішили не розлучати й на Круазет. Обидва з’являться в основному конкурсі, але окремо один від одного.



Сатиричний вестерн «Еддінгтон» з Педро Паскалем («Нестерпний тягар величезного таланту»), Хоакіном Феніксом («Джокер», «Усі страхи Бо»), Еммою Стоун («Бідолашні створіння», «Ла-Ла Ленд») і Остіном Батлером («Елвіс», «Байкери») в головних ролях зняв Арі Астер, відомий стрічками «Спадковість», «Сонцестояння» та «Усі страхи Бо». Картина розповідає про несподіване та запекле протистояння між шерифом (Хоакін Фенікс) і мером (Педро Паскаль) невеликого містечка Еддінгтон, боротьба стає по-справжньому вибухонебезпечною. Фільм обіцяють випустити в прокат влітку.



Пола Мескаля («Нормальні люди», «Після заходу сонця») можна буде побачити у картині «Історія звуку» Олівера Германуса. Його партнером на екрані цього разу буде Джош О'Коннор («Корона», «Претенденти»). Режисер, який отримав у 2011 році Queer Palm за фільм «Краса», що був представлений у секції «Особливий погляд», повертається з новою драмою, дія якої відбувається під час Першої світової війни. Двоє англійців, Лайонел і Девід, вирушають до Нової Англії, щоб записати розповіді, голоси та фолк-пісні її мешканців. Картина є екранізацією «Історії звуку» Бена Шаттака.

Однією з перших цьогорічних претенденток на «Золоту пальмову гілку» українські глядачі побачать «Фінікійську схему» (на головному фото) Веса Андерсона. Вона вийде у прокат уже 29 травня. Фільм традиційно може похвалитись зірковим акторським складом: тут зіграли Бенісіо Дель Торо, Скарлетт Йоганссон, Том Генкс, Міа Тріплтон, Майкл Сера, Брайан Кренстон, Матьє Амальрік і Бенедикт Кембербетч.

Вес Андерсон відомий насамперед своїм унікальним візуальним стилем. Судячи з трейлера, цей фільм продовжить низку таких картин як «Готель “Гранд Будапешт”», «Астероїд-Сіті», «Французький вісник» тощо.

Головний герой Жа-Жа Корда – підприємець у галузі авіації та озброєння, один із найбагатших людей Європи. Його плани постійно порушують могутні супротивники. Він потрапляє в авіатрощу разом із донькою-черницею Лізель.



Річард Лінклейтер зовсім недавно змагався на Берлінале з картиною «Блакитний місяць» про автора пісень Лоренца Гарта. Тепер він покаже «Нову хвилю» – історію про те, як Жан-Люк Ґодар знімав фільм «На останньому подиху». Це буде чорно-біла франкомовна картина, де зіграють молоді актори.



Також в основному конкурсі візьме участь фільм Сергія Лозниці «Два прокурори». У Каннах Лозницю традиційно називають українським режисером. Цього року він представить фільм, знятий у Латвії. Дія картини відбувається у Брянську у 1937 році.

«Неможливо зрозуміти сучасну Росію без знання про ГУЛАГ. Неможливо зрозуміти природу зла, яке розрослося та розквітло на цій території, не маючи знань про його коріння і джерела. Зараз весь світ жахається злочинів, які творять російські окупанти в Україні, проте для тих з нас, хто знає історію, злочини здаються зумовленими та майже неминучими. Настав час подивитися прямо в очі радянському монстру», – заявив режисер в одному з інтерв’ю.

Серед виконавців головних ролей – російські актори Олександр Філіппенко, Анатолій Білий і Олександр Кузнєцов, які, як наголосили каннські відбірники, виступили проти вторгнення Росії в Україну.



Також у програмі – фільм дворазових володарів «Золотої пальмової гілки» братів Дарденнів «Молоді матері». Візьме участь у конкурсі переможниця Канн з фільмом «Титан» Жюлі Дюкорно. Тепер вона представить фільм «Альфа», який назвала найбільш особистим. У картині зіграли Емма Макі («Барбі») та Тахар Рахім («Пророк»).



Однією з найзагадковіших картин конкурсу є нова робота іранського режисера Джафара Панахі «Звичайна подія». Одні джерела називають його ігровим, інші – документальним. Потрібно дочекатись офіційної інформації. Проте стиль режисера завжди балансує між документальним та ігровим кіно.

Загалом в основному конкурсі беруть участь 19 фільмів. Журі очолить акторка Жюльєтт Бінош.

В «Особливому погляді»

Актор з фільмів «Хороша погана дівчинка» та «Трикутник смутку» Гарріс Дікінсон представить в «Особливому погляді» фільм «Обірванець». Одну з ролей там зіграла українська акторка Карина Химчук, відома за фільмом «Ти мене любиш?» Тоні Ноябрьової. «Мою героїню звати Рамона, вона колега і подруга головного героя – Майка. Різка, брутальна, з пірсингом в губі молода дівчина, яка любить погуляти. Гарріс написав цю персонажку, спираючись на свою реальну подругу з давнього минулого, коли він працював у готелі до того, як стати зіркою», – розповіла акторка.

В «Особливому погляді» відбудеться режисерський дебют британця Гаррі Лайтона «Мільйон», головні ролі в якому виконали Александр Скарсгард і Гаррі Меллінг. У комедійній стрічці йдеться про стосунки сором'язливого молодого чоловіка Коліна із сексуальним мандрівним байкером Реєм. Творці фільму обіцяють по-справжньому смішну та теплу картину, яка перевертає традиційні уявлення про романтичні фільми. В Україні фільм очікується у другій половині 2025 року.

Також у цій програмі відбудеться режисерський дебют акторки Скарлетт Йоганссон, яка представить фільм «Елеонора Велика».

У «Двотижневику режисерів»

Найцікавішою для нас цього року виглядає паралельна програма «Двотижневик режисерів». Саме там покажуть український документальний фільм «Мілітантропос». Фільм створило кінообʼєднання Tabor, а саме режисери Єлизавета Сміт («Школа № 3»), Аліна Горлова («Цей Дощ Ніколи Не Скінчиться») та Семен Мозговий («Історія Зимового Саду»), а також оператори В’ячеслав Цвєтков («Земля блакитна ніби апельсин»), Христина Лізогуб, Денис Мельник. Слово «Мілітантропос», яке походить від латинського слова milit (воїн) та грецького antropos (людина) на думку творчої групи – сутність, якої набуває людина, вступаючи у стан війни. Цей граничний досвід вимагає постійної індивідуальної та колективної трансформації, тому в ситуації потрясіння Мілітантропос обирає війну як єдину можливість, аби продовжувати існувати.



Відкриє цю програму фільм Лорана Канте «Енцо». Володар «Золотої пальмової гілки» за фільм «Клас» помер 25 квітня 2024 року. Стрічку доробив його друг Робін Кампілло. 16-річний Енцо кидає виклик своїй буржуазній родині та йде працювати на будівництво. На розкішній віллі на півдні Франції киплять пристрасті. На будівництві Влад, харизматичний колега Енцо з України, відкриває для хлопця несподівані можливості, йдеться у синопсисі картини.

Два фільми з «Двотижневика режисерів» мають вийти в Україні вже найближчим часом. Це фільм Dangerous Animals («Небезпечна тварина») від продюсерів Фреда Бергера («Цілковитий незнайомець», «Ла-Ла Ленд») та Кріса Фергюсона («Довгоніг», «Мавпа»). За сюжетом, серфінгістку Зефір викрадає серійний маніяк, одержимий акулами. Він тримає її в полоні на своєму човні й готується до моторошного перфомансу. Дівчина залишиться сам на сам з найбільш небезпечною твариною океану: маніяком, що слідує ретельно продуманому плану, де акули – знаряддя розправи, яке може вийти з-під контролю. В Україні прокат стартує 12 червня.

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Другий фільм Sorry, Baby франко-американської режисерки та акторки Єви Віктор, яка сама ж виконує головну роль у стрічці, заснованій на її власному досвіді. Сюжет нелінійно розповідає про молоду жінку Агнес, яка намагається знайти в собі сили боротися із наслідками травматичної події. У картині також знялися Наомі Акі («Мікі 17»), Лукас Геджес («Три білборди за межами Еббінга, Міссурі») та інші. У прокат в Україні стрічка планується до виходу на початку осені 2025 року.

У позаконкурсній програмі

У позаконкурсній програмі покажуть фільм «Місія нездійсненна 8: Фінальна розплата». Навіть у трейлері вражають справжні трюки, які 62-річний Том Круз робить без жодного CGI. У відео актор висить на перевернутому літаку, стрибає з винищувача й пірнає в затоплений підводний човен, де ледь не втратив свідомість від нестачі кисню (не за сценарієм, а в реальності). Три роки тому він привозив у Канни нового «Найкращого стрільця». Фільм має нарешті поставити крапку в історії Ітана Ганта. Цього разу Ітан шукатиме ключ до знищення програми у затонулому російському підводному човні. У Каннах фільм покажуть 14 травня, а в Україні він вийде 22 травня.



Також уже після оголошення програми стало відомо, що в позаконкурсній програмі покажуть новий фільм Спайка Лі із Дензелом Вашингтоном у головній ролі. «Високе низьке» («Рай та пекло») є римейком фільму Акіри Куросави, що своєю чергою є екранізацією детективного роману Еда Макбейна.



Здається, Кірілл Сєрєбрєнніков вирішив не обділити увагою найодіозніших персонажів. Після фільму про Едічку Лімонова, з якого він прибрав усі найпаскудніші факти з його біографії, режисер вирішив розповісти про доктора Менгеле. Фільм «Зникнення Йозефа Менгеле» не потрапив у конкурс, його покажуть у рубриці «Каннські прем’єри».

Артдиректор фестивалю назвав Сєрєбрєннікова «російським дисидентом та борцем з режимом». Фільм розповідає про те, як медик-нацист Йозеф Менгеле, який проводив досліди на в'язнях Освенцима, ховався від правосуддя в Південній Америці. Цікаво, якого покидька обере режисер наступним. Якщо що, то Путіна уже зайняв ще один каннський завсідник Олів’є Ассаяс, який екранізує роман «Чарівник Кремля» з Джудом Лоу у головній ролі. Мабуть, наступного року покажуть.

Звісно, програма фестивалю містить набагато більше фільмів. За словами директора було подано понад 2900 заявок. Фестиваль триватиме з 13 до 24 травня.