Том Круз на Каннському кінофестивалі у 2022 році

Світова прем’єра фільму «Місія нездійсненна 8: Фінальна розплата» відбудеться на Каннському кінофестивалі поза конкурсом. Навіть в оприлюдненому студією Paramoun трейлері вражають справжні трюки, які 62-річний Том Круз робить без жодного CGI. У відео актор висить на перевернутому літаку, стрибає з винищувача й пірнає в затоплений підводний човен, де ледь не втратив свідомість від нестачі кисню (не за сценарієм, а в реальності).

Фільм має нарешті поставити крапку в історії Ітана Ганта. Сюжет продовжує «Відплату», де герой полював за небезпечним ШІ під назвою Сутність. Цього разу Ітан шукатиме ключ до знищення програми у затонулому російському підводному човні.

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До Круза приєднаються Саймон Пегг, Вінг Реймс, Ванесса Кірбі, Гейлі Етвелл, Ганна Веддінгем, Нік Офферман.

Paramount вклав у картину 300 млн доларів. В Україні фільм виходить у прокат 22 травня.