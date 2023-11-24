На вихідні можна влаштувати собі черговий кіномарафон перед екраном. Ця місія, яку цілком можливо виконати дозволить простежити як мінявся цей популярний серіал від оригіналу до сиквелів. Нагадаємо про усі сім фільмів, що входять до неї. Тим більше, що в одному із них гарно та яскраво вибухає Кремль. Дивимось та сподіваємось, що ця місія скоро здійсниться.



Отже: Mission: Impossible, США, 1996, 2000, 2006, 2011, 2015, 2023. Реж.: Браян Де Пальма, Джон Ву, Джефрі Абрамс, Браян Бьорк, Крістофер Маккворрі



Спродюсований Томом Крузом, який став, що зрозуміло, виконавцем головної ролі у всіх частинах, серіал розпочався у 1996 році. Тоді за його реалізацію взявся культовий режисер Браян Де Пальма («Обличчя зі шрамом», «Шлях Карліто», «Чорна орхідея»), запросивши зоряний склад: Джон Войт, Еманюель Беар, Жан Рено. Не дивно, що стрічку, яка принесла своїм творцям величезні прибутки, розібрали на цитати (чого лише вартує прекрасна сцена із другого «Шрека»), а головна музична тема Денні Ельфмана стала однієї із найупізнаваніших із саундтреків.

Нагадаємо сюжет: у празькому бюро ЦРУ завівся «кріт». За його пошуки та знешкодження береться група оперативників, які гинуть один за одним. Живим залишається Ітан Гант (Том Круз), що і стає головним підозрюваним. Щоб виправдатися і знайти вбивцю друзів він збирає команду і розпочинає власну гру.

Успіх фільму, як водиться, спричинився до його продовження. У 2000 році до справи взявся майстер бойовиків Джон Ву («Зламана стріла», «Без обличчя»). При значно більшому бюджеті стрічка, проте поступається першій частині. У ній багато стрілянини, крові та погонь. Проте пам’яті залишається лише фінальна, на мотоциклах. Цього разу команда Ганта рятує світ від смертельного вірусу, а також готується до зйомок у третій частині, якої довелося чекати шість років.

У 2006-му за тяжку і майже нездійснену місію взявся маловідомий Джефрі Абрамс, що до і після цього фільму займався переважно телесеріалами, та й то як сценариста. Ітан Гант вирішив піти на пенсію, зайнятися підготовкою курсантів та одружитися. Проте його наречену Джулію (Мішель Монаган) викрадають й Ітану доводиться повернутися у стрій. Попри присутність у картині блискучого актора Філіппа Сеймура Гоффмана, картина виглядає млявою, а намагання знімальної групи розтрощити Ватикан не викликають нічого, окрім роздратування.

У четвертій частині, «Протокол Фантом», вражають насамперед суми гонорарів: Том Круз заробив 12,5 мільйонів доларів, а ще один незмінний соратник Ганта Лютер у виконанні Вінга Реймса – 7 млн доларів. На екрані з’явилася новоспечена зірка Джеремі Ренер («Володар бурі»). Режисером став Браян Бьорк, відомий завдяки анімації («Суперсімейка», «Рататуй»). Бюджет стрічки – 140 млн доларів – перевищив усі попередні. Сюжет, як завжди, закручений: відділ Ганта закрили після звинувачення його людей у причетності до вибуху Кремля, в результаті якого він повністю зруйнований (наймиліша оку сцена з усієї франшизи). Гант та його соратники змушені очистити ім'я своєї організації.

П’яту частину, «Місія неможлива: Нація ізгоїв», поставив Крістофер Маккворрі. Він став рекордсменом, адже залишився у режисерському кріслі також на шосту на сьому частини.

Організація Ітана Ганта розпущена. Герой разом з агентами своєї команди стикається з новою проблемою. Організація, яка об'єднала ізгоїв, які прагнуть змінити світ, створивши у ньому свої правила та зруйнувавши усталені порядки, починає стрімко реалізовувати свої терористичні плани. Усвідомлюючи, що вороги всюди та навіть серед друзів, діяти варто розважливо і без зайвого шуму. Тому Ітану знову доведеться почати гру на виживання, адже той, хто програв втратити все.

У шостій частині Ітан Гант продовжує боротьбу, розпочату у п'ятій частині. Вороги готують новий грандіозний терористичний акт. Тільки Гант зможе його зупинити.

І нарешті цьогорічна сьома частина. Голова центрального розвідувального управління у приватній бесіді повідомляє Ганту, що боротьба за так зване загальне благо закінчилася. Настав час, коли можна взяти владу у свої руки, на кілька століть уперед, щоб одноосібно контролювати правду. Досить боротися за ідеали. Проте головний герой, всупереч наказів керівництва, завжди керувався власною думкою та принципами. І цього разу він діятиме, прислухаючись лише до свого сумління.

Далі буде. Адже повна назва сьомої частини – «Місія нездійсненна: Розплата. Частина перша». А ще можна піти в кіно. Там зараз багато цікавого.