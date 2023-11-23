У прокат вийшов новий анімаційний фільм студії Walt Disney «Бажання». Це 62-й повнометражний анімаційний фільм студї, яка цього року відзначає своє 100-річчя.

У центрі сюжету – кмітлива 17-річна дівчина-ідеалістка Аша. Вона живе на острові Росас, яким керує король Магніфіко. Але виявляється, що 18 років жителі Росаса зобов'язані віддати королю своє найпалкіше бажання, яке залишиться у сховища в найвищій вежі королівського палацу. Біда в тому, що віддавши королю бажання, людина негайно забуває про нього. І чи здійсниться воно колись залежить тільки від Магніфіко.

Аша звертається по допомогу до зірок і її бажання є настільки сильним, що на нього відгукується космічна сила, а саме маленька кулька безмежної енергії. І тепер вони разом мають протистояти королю.

Одним із режисерів «Бажання» є Кріс Бак, ветеран студії, який створив «Крижане серце», друга режисерка – Дженніфер Лі, яка є креативною директоркою Disney Animation.

Художній стиль поєднує комп'ютерну анімацію з класичною мальованою анімацією Disney.

Звичайно, у фільмі багато пісень, танців, музики, яку написав Девід Мецгер. В оригінальній версії головних героїв озвучили Аріана Дебос («Вестсайдська історія», «Гамільтон»), Алан Тьюдік («Рая та останній дракон», «Крижане серце»,) та Кріс Пайн («Диво-Жінка», «Зоряний шлях»).

Фільм має у ювілейний для студії рік кинути місток між класикою та новаторством, традицією та сьогоденням. І, судячи з відгуків, йому це вдається.